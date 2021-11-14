  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor

» »
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden NASA astronotları yolda "Fıstık kabuğu" benzeri bir cisimle karşılaştı. Astronotlar kabuğu kim veya kimlerin attığını araştırıyor.
NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor

Başta ABD'li bilim insanları olmak üzere dünya genelindeki birçok ülke için çalışan bilim insanlarının uzayla ilgili araştırmaları sürüyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden Nasa astronotları, yolda beklemedikleri bir cisimle karşılaştı. Astronotların "Fıstık kabuğu" olarak nitelediği cismi kimin attığı araştırılıyor.

 

11 Kasım'da yola çıkan üç ABD'li ve bir Alman'dan oluşan astronot ekibi, yaklaşık 21 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaştı. Astronotlar istasyonda 6 ay kalarak 200'den fazla bilimsel deney yapacak.

 

Öte yandan ekibi taşıyan Crew Dragon kapsülünün pilotu Tom Marshburn, yolculuk sürerken SpaceX Görev Kontrol Merkezi'ne ilettiği mesajda şöyle konuştu:

Mesafe yüzünden anlaması zor olsa da eğri büğrü bir tokmağa benzeyen bir nesne gördük. Ancak artık gözükmüyor. Küçük bir fıstık gibi duruyor. Nesnenin ne olduğu gizemini koruyor. Ancak bilim ve teknoloji haberler i sitesi Futurism'e göre bu, kapsülün yakınından geçen bir uzay enkazı olabilir. Zira yörünge, eski uzay araçlarının ve uyduların oluşturduğu çöplerle dolu.

 

NASA'ya göre Dünya'nın yörüngesinde, boyutu bir top mermisinden büyük olan en az 27 bin parça yer alıyor. Üstelik bunlar halihazırda kullanımda olan uzay araçlarına zarar verebilecek kadar hızlı hareket ediyor. Örneğin mayısta bir uzay çöpü, UUİ'ye çarparak istasyonun bir kolunda delik açmıştı.

Çin'in 2007'de balistik bir füzeyi denemek için vurduğu ve 3 bin parçaya ayırdığı Fengyun-1C adlı uydunun kalıntısının kendilerine yaklaştığını tespit eden UUİ astronotları da birkaç gün önce tehlikeden kaçınmak için manevra yapmak zorunda kalmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Zelanda Başbakanı’na canlı yayın sürprizi!12 Kasım 2021 Cuma 22:16
  • Kara Cuma (Black Friday) nedir? Nasıl ortaya çıktı?12 Kasım 2021 Cuma 21:38
  • Kahve fiyatları 7 yılın zirvesinde!12 Kasım 2021 Cuma 20:26
  • "Çekirgeye" gıda izni!12 Kasım 2021 Cuma 20:21
  • COP26 - BM Genel Sekreteri: Sıcaklık artışını 1,5 C'nin altında tutma hedefi bitkisel hayatta12 Kasım 2021 Cuma 15:49
  • Antarktika'da yaşayan bir penguen yanlışlıkla 3 bin kilometre seyahat ederek Yeni Zelanda'ya gitti12 Kasım 2021 Cuma 14:48
  • Twitch yayıncısı Amouranth'ın cinsel içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı11 Kasım 2021 Perşembe 23:01
  • Türkiye'de LGBTİ+ çalışan olmak: “İstifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım”11 Kasım 2021 Perşembe 21:14
  • Türkçenin İlk Kez Ne Zaman, Nerede ve Kimler Tarafından Konuşulduğu Ortaya Çıktı11 Kasım 2021 Perşembe 21:05
  • Avrupa'nın En 'Gözlüklü' Ülkeleri Belli Oldu11 Kasım 2021 Perşembe 21:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti