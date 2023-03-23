Neil Patrick Harris, yeniden Barney Stinson olarak ekranda

Bir dönemin popüler dizisi How I Met Your Mother'daki Barney Stinson rolüyle geniş bir hayran kitlesi yakalayan Neil Patrick Harris, yeniden çapkın karakteriyle ekranda yer alıyor.

2005’te başlayan ve 2014’teki dokuzuncu sezonu ile ekrana veda eden How I Met Your Mother, televizyon tarihinin fenomen dizileri arasında yer almayı başarmıştı.

Ted, Marshall, Lilly, Robin ve Barney isimli yakın arkadaşların maceralarını ve bir yandan da Ted’in gerçek aşkını arayışını anlatan dizinin geçtiğimiz yıl bir yan ürünü yapıldı: How I Met Your Father.

How I Met Your Father ekibi…

Hilary Duff’ın başrolde yer aldığı, 2022’de başlayan ve ikinci sezonuyla devam eden dizide tanıdık bir yüz yer alıyor.

İkinci sezonun ilk bölümünde görülen Neil Patrick Harris, son iki bölüme de konuk oluyor. Harris, yine unutulmaz karakter Barney Stinson’ı canlandırıyor. Daha önce de diziye yine How I Met Your Mother’da yer alan Robin Scherbatsky’i canlandıran Cobie Smulders katılmıştı.