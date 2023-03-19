İsrail Başbakanı Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Almanya ziyareti ve ülkedeki protestolara değindi.

Tartışmalı yargı düzenlemesine karşı 11 haftadır devam eden kitlesel protestolara dair Netanyahu, “Anarşiye izin vermeyeceğiz. Oto yolların kapatılması, askeri görevin reddedilmesi, sokaklarda kan dökülmesi ve kamu figürlerine saldırı çağrıları yapanlar var. Hiç kimsenin şiddet eylemlerine kalkışmasını kabul edemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Emniyet Teşkilatına çağrıda bulunarak “şiddeti, yol kapatmaları engellemesini ve vatandaşların gündelik hayatının akışına imkan sağlamasını” istedi.

İstihbarat Teşkilatı ve Başsavcılığın, Başbakan ve ailesi ile bazı siyasilere sosyal medya üzerinden suikast çağrısı yapanlara yönelik “somut adım” atmalarını isteyen Netanyahu, ordu ve diğer güvenlik birimlerinin de askeri görevi reddedenlerle “şiddetle mücadele etmesi” gerektiğini belirtti.

Başbakan Netanyahu, ülkesinde yasama, yürütme, yargı arasındaki dengenin yargı lehine bozulduğunu ifade ederek hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin “samimi, somut ve adil bir tartışma gerçekleştirilmesi” gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Netanyahu, Berlin ziyareti sırasında Almanya’ya Arrow 3 antibalistik füze savunma sistemi satışının ele alındığını sözlerine ekledi.

İSRAİL’DEKİ TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak’ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir “yargı reformu” planladıklarını açıklamıştı.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen “temel yasalara” aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un krize çözüm için sunduğu yargı düzenlemesi tasarısı, muhalefet tarafından kabul edilmiş ancak iktidar tarafından reddedilmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, 11 haftadır yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı yüzlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

İsrail’de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu.