Netflix’in İlk Arapça Filmi Orta Doğu’da Tartışma Yarattı

Netflix’in ilk Arapça orijinal filmi olan Bir Garip Akşam Yemeği, muhafazakar kesimlerce eşcinselliği ve evlilikte ihaneti teşvik etmekle suçlanıyor. Mısırlı bir milletvekili film nedeniyle Netflix’e dava açacağını söyledi.

Netflix'in Arapça dilindeki ilk orijinal filmi olan Bir Garip Akşam Yemeği (Perfect Strangers), eşcinsel bir karaktere yer vermesi ve ihaneti konu alan içeriğiyle Orta Doğu ülkelerinde tartışma yarattı.

Aynı isimli İtalya yapımı ünlü filmin Arapça versiyonu olan komedi filmi, bir akşam yemeğinde konukların telefonlarını kilidi açık şekilde masaya bırakmasıyla ortaya çıkan sırları konu alıyor.

Muna Zaki, Nadine Labaki, Eyad Nassar, Adel Karam ve Georges Khabbaz gibi Lübnanlı ünlü oyuncuların rol aldığı film, özellikle muhafazakar kesimlerin tepkisini çekti.

Çıplak sahneler olmasa da filmde bir kadın oyuncunun iç çamaşırını çıkardığı sahne de tepkilerin hedefi oldu.

‘NETFLIX SAPKIN FİKİRLERİ YAYIYOR’

Muhafazalar kesimler, özellikle eşcinsel karakterin ve filmde çiftler arasındaki ilişkilerin Orta Doğu'nun kültürel değerlerine aykırı olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada da büyük ses getiren filmle ilgili birçok yorumda, “Netflix'in bu tür filmlerle bazı sapkın fikirleri yaymaya ve bu fikirleri normalleştirmeye çalıştığı” ifade edildi.

Bir Twitter kullanıcısı, “Bu filmden rahatsız olanlar ya bir hayalin içinde yaşıyordur ya da ikiyüzlüdür” mesajını paylaştı.

MISIRLI MİLLETVEKİLLERİNDEN YASAKLAMA ÇAĞRISI

Film, özellikle Mısır'da tartışmalara neden oldu. Ülkedeki bazı milletvekilleri, eşcinselliği ve evlilikte ihaneti teşvik ettiğini öne sürdükleri filmin yasaklanmasını istedi. Milletvekillerinden Ayman Mahfuz da, Netflix'e dava açacağını duyurdu.

Mısır Sanatsal Çalışmalar Sansür Kurumu Başkanı Halid Abdül Celil ise, “Filmi görmedim ama değerlere, geleneklere ve Mısır'ın katı sansür standartlarına aykırı sahnelere izin verilmeyecek” dedi.

TÜRKÇESİ DE ÇEKİLMİŞTİ



2016 yapımı İtalyan film dünyada büyük ün kazanmış ve 18 ülkede yeniden çevrilmişti. Filmin Cebimdeki Yabancı isimli Türkçe versiyonunda da Serkan Altunorak, Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi ünlü oyuncular rol almıştı.

Ünlü filmin Türkçe versiyonu 2018’de yayınlanmıştı.

20 Ocak'ta Netflix'te yayınlanan Arapça film, büyük tartışmalara rağmen Orta Doğu ülkelerinde en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Özellikle tartışmaların yoğun olduğu Mısır'da film, Netflix'in en çok izlenenler listesinde birinci sıraya yerleşti.

Başrol oyuncularından Georges Khabbaz, filmle ilgili verdiği röportajda “Bu toplumsal bir film. Gençlerin ve ailenin sorunlarına dokunuyor. Ebeveynlerle çocukları arasında açıklık ve şeffaflığı teşvik ediyor. Bu filmi yaptığımız için mutluyum çünkü Arap dünyasında iki nesil arasındaki iletişim biraz kapalı” dedi.