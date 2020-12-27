Nikos Anastasiadis: "Başpiskopos iki devletli çözüm konusunda beni yanlış anlamış olmalı"

İddia üzerine bugün yazılı bir açıklama yapan Anastasiadis, Başpiskoposla Crans Montana zirvesi sonrası konuştuğunu ve onu zirve hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Anastasiadis, Başpiskoposla yaptığı görüşmede iki devletli çözüm konusunda konuştuklarını ancak bunu 'Kıbrıslı Rumların güvenliğini tehlikeye atacak bir şey ve bu çözüm modelinin AB ile BM tarafından kabul görmeyecek' diyerek görüş birlikteliğine vardıklarını söyledi . Anastasiadis, "Başpiskopos bu konuyla ilgili beni yanlış anlamış olmalı" diye konuştu.

Rum Lider, söz konusu görüşmede, zirvenin çöküş nedeninin Türkiye'nin uzlaşma tavırları ve tutumu olduğunu Başpiskoposa aktardığını açıklayarak, zirve sonrası bir çok görüşme yaptığının da altını çizdi. "Eğer Başpiskopos dediklerimi yanlış anladıysa bundan üzüntü duyarım. Ancak kendisine iki devletli çözümü kabul ettiğim şeklinde ilgili herhangi bir şey söylemedim" diyen Anastasiadis, Rum tarafının görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da ifade etti.

Hatırlanacağı üzere dün Politis gazetesine konuşan Hrisostomos, Anastasiadis'in Crans Montana sonrası yaptıkları görüşmede kendisine "iki devletli çözümü kabul edebileceğini" söylemiş, sonrasında ise bu kararından döndüğünü iddia etmişti.