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Nöbetçi Eczaneler (04 Temmuz 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (04 Temmuz 2023)
Nöbetçi Eczaneler (04 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EREN ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

***

GÜLNUR ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

***

İZEM ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

İLGEN ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

SHİMA ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA BÖLGESİ:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

04.07.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

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