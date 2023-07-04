Nöbetçi Eczaneler (04 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
EREN ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
***
GÜLNUR ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
***
İZEM ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
***
İLGEN ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
***
SHİMA ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
***
ÖZGE KALE ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
04.07.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
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