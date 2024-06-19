Nöbetçi Eczaneler 19 Haziran 2024 Perşembe

LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEVHER ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51 - (0533) 864 98 98
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
***
SEZER ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
***
SÖZÜÖZ ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
***
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
***
SOYERLER ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
***
İNEM MİMAR ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
YÜKSEL ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
VADİLİ ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 18:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
***
SAKİNER ECZANESİ
19.06.2024 (Çarşamba)
08:00 - 18:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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