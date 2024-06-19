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Nöbetçi Eczaneler 19 Haziran 2024 Perşembe

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Nöbetçi Eczaneler 19 Haziran 2024 Perşembe
Nöbetçi Eczaneler 19 Haziran 2024 Perşembe

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEVHER ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51 - (0533) 864 98 98

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

SEZER ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

SOYERLER ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

İNEM MİMAR ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

YÜKSEL ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

VADİLİ ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 18:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

19.06.2024 (Çarşamba)

08:00 - 18:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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