  • BIST 10769.18
  • Altın 2493.09
  • Dolar 32.7826
  • Euro 35.0775
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

O anne yine yargı karşısında.... Doktor raporları bekleniyor...

» »
Lefkoşa’da 9 yaşındakini oğlunu öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan N.Y ek süre talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
O anne yine yargı karşısında.... Doktor raporları bekleniyor...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal, huzurda bulunan zanlı N.Y'nin 9 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Marmara Bölgesindeki evinde psikolojisi bozulduğu gerekçesi ile planlayarak, olaydan bir gün önce Girne'de kalmış olduğu oteldeki bornoz üzerinden almış olduğu 150 santim uzunluğundaki bornoz kuşağı ile henüz 9 yaşındaki oğlunun boğazını sıkıp öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

 Polis, çocuğun 112 acil servis ambulansı ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını, yapılan tedavi ve kontrollerin ardından taburcu edildiğini kaydetti. 

Polis, olay yerinde yapılan incelemede, üzerinde şüpheli leke bulunan halı ve zanlının, oğlunun boğazını sıkarken kullandığı bornoz kuşağının emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının eşine ve çevrede bulunan komşusuna yaptığı ilk sözlü beyanının "oğlumuzu öldürdüm" "boğdum öldürdüm" olmakla birlikte olay mahalline giden polis ekibine de "psikolojim bozuldu, boğdum oğlumu" dediğini söyledi. Polis aynı tarihte zanlının tutuklandığını gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının 10 Haziran 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, aynı gün ceza-i ehliyetinin olup olmadığına yönelik kontrol için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldüğünü söyledi.

Polis, doktorların zanlının yatılı kalması gerektiğini söylediğini, zanlının 3 gün hastanede yatılı kaldığını belirtti.

Polis, doktorların zanlıyla ilgili rapor hazırlanması için 15 gün süre gerektiğini beyan ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının 13 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 8 gün daha tutukluluk emri alındığını ancak bu süre içerisinde doktor kontrollerinin tamamlanmadığını, ceza-i ehliyet araştırmasının sürdüğünü, gerekli raporların henüz temin edilemediğini açıkladı. 

Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair rapor beklendiğini ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlı Nadir Yılmaç’ın soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O anne yine yargı karşısında.... Doktor raporları bekleniyor...21 Haziran 2024 Cuma 14:49
  • Cumhurbaşkanlığı seçimleri kızışıyor: YDP kendi adayını çıkaracak21 Haziran 2024 Cuma 13:22
  • Bademlik sahasının yeniden faaliyete geçirilmesi için imzalar atıldı21 Haziran 2024 Cuma 13:14
  • DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde Çolpan Metin ile Ses Atölyesi Düzenlendi21 Haziran 2024 Cuma 12:46
  • Kibarca özür diledi... Laçin: Annem Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güzel bakılıyor21 Haziran 2024 Cuma 12:18
  • Sivri biber ve domateste limit üstü kalıntı...21 Haziran 2024 Cuma 12:02
  • Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek21 Haziran 2024 Cuma 12:02
  • 3 kaçak daha tutuklandı21 Haziran 2024 Cuma 11:07
  • Öztürkler: E- vize otomasyon sistemi devreye girmeli21 Haziran 2024 Cuma 10:48
  • Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem!21 Haziran 2024 Cuma 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti