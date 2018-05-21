Öğretmenlerden Meclis önünde eylem

Yükselen döviz, hayat pahalılığı ve bunun üstüne yapılan zamlar sonucunda çalışanların alım gücü oldukça geriletilmiş açlık sınırı ve altında yaşamak zorunda bırakılmıştır. Döviz karşısında değer kaybeden TL nedeniyle ücret ve maaşlar erimiş, değer kaybetmiştir.

Yapılan zamlarla çalışanlar yaşam mücadelesi vermektedir.

Göç yasasıyla öğretmenlerin maaşları düşürülmüş hakları geriletilmiştir. Aynı işi yapan öğretmenler arasında eşitsizlik yaratan bu yasayla adalet bozulmuş öğretmenlik mesleğinin statüsü geriletilmiştir. Kalabalık sınıflar, altyapı ve donanım sorunları, eksik kadrolar, güncelliğini yitirmiş tüzük ve yasalar, müfredat ve kitaplarla ilgili sıkıntılar ve eğitimde yaşanan daha birçok sorun altında ezilen öğretmenlere hiçbir destek de sağlanmamaktadır.

Çalışanlar arasında adaletsiz bir durum yaratan sosyal güvenlik ve göç yasaları ortadan kaldırılmalı hem özel hem de kamu için eşitlik ve adalete dayalı bir barem sistemi oluşturulmalıdır. Geleceğin yurttaşlarını yetiştirme kamusal ve nitelikli olmalıdır. Bu nedenle devlet okulları güçlendirilmeli, öğretmen statüsü yükseltilmelidir.

Eğitimin devlet politikası haline dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

Anayasaya uygun olarak bilimsel, laik, demokratik, nitelikli kamusal eğitim zorunlu hale getirilmeli yasaya uygun olmayan eğitim veren okullar yasal hale dönüştürülmelidir. TC ile paralel götürülen eğitim sistemi tamamen yerelleştirilmeli cinsiyetçi, gerici, şöven unsurlardan arındırılmalıdır. Eksik öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefi, atölye şefi kadroları tamamlanmalı okul altyapı sorunları giderilmelidir. Özel eğitim yasası geçirilmeli, kadro açılmalıdır.

Tüzük, yasa, program, müfredatlarla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır.

Bütün çalışanlar insanca bir yaşam ücreti, sendikalı olma, güvenceli, eşit çalışma hakkına sahiptir. Özel sektör çalışanlarına iyileştirme yapılacağı iddiasıyla ortaya çıkarılan sosyal güvensizlik ve göç yasasıyla tüm çalışanlar köleliğe mahkum edilmiş, daha büyük bir anomali ve adaletsizlik yaratılmıştır.

Bazı zümrelerin bu yasalardan çıkarılması ise eşitsizlik ve adaletsizliği daha da derinleştirmiştir. Tüm çalışanlara barem sistemi, insanca bir ücret, güvenceli çalışma koşulları sağlama imkânı vardır. Bunun için toplu sözleşme, sendikalaşma hakkı her alanda mutlaka hayata geçirilmelidir,

Kaynak yoktur mazeretini sıralayanlara nereden kaynak bulacaklarını, eşitlik ve adaleti nasıl sağlayacaklarını defalarca izah ettik, yine etmeye hazırız.

Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir. HP’nin hesaplanma biçimi realiteye dönüştürülmeli devlet eliyle halkın fakirleştirilmesine son verilmelidir. Eşel mobil 2 ayda bir olmalıdır. Stabil para birimine geçilmesi için ivedilikle adımlar atılmalı, vergi adaleti sağlanarak düşük gelirliler rahatlatılmalıdır.

Ortadan kaldırılan mali protokol görüşmeleri derhal başlatılmalıdır.

Hükümet yetkililerine yaratılan bu düzene seyirci kalmamaları çağrısında bulunur, bir kez daha ortaya koymak isteriz ki KTOEÖS olarak bizler;

İnsanca bir Yaşam için,

Saygın, Aydın Öğretmen için,

Nitelikli, Laik, Bilimsel Eğitim için,

Çağdaş, Demokratik, Laik Toplum için her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)