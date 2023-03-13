Okullarda çadırda eğitim dönemine geçildi!

Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde çadırlarda eğitim bugün itibarıyla başladı.
Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği, okul binasının riskli olduğu gerekçesiyle öğrencileri bir süre okula göndermemiş ve okul bahçesinde eğitim çadırları kurulmuştu.
Uzun bir süreden sonra Namık Kemal Lisesi’nde ders zili okul bahçesine kurulan çadırlarda çaldı.
Namık Kemal Lisesi, bugünden itibaren 30 Mart tarihine kadar eğitime çadırda devam edecek
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