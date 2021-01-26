Olgun Amcaoğlu: "Online eğitim için aynı anda 7 bin girişe izin verecek bir sistem hayata geçecek"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, mecliste yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde sağlıktan sonra en önemli şeyin eğitim olduğunu kaydetti. Görüş ve eleştiri ileten tüm vekillere teşekkür eden Amcaoğlu, önemli olanın takım çalışması olduğunu söyledi.

Öğretmenlere çabaları için teşekkür eden Amcaoğlu tablet eksiği olan öğrencilere gerekli materyal sağlanacağını, internet altyapısı eksikliği olan aileler için de çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Amcaoğlu online eğitim için aynı anda 7 bin girişe izin verecek altyapısı olan bir sistemin hayata geçeceğini söyledi.

Kreşler konusunda sorulan soru üzerine, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerilerinin onanıp uygun hayata geçtiğini söyleyen Amcaoğlu bu noktada alınan kararın kreş ve özel eğitim merkezlerinin göreve devam edeceğini, buralara gitmek isteyen eğitimci ve çocukların özel izinle gidebileceğini anlattı.

Konuşmalardan sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi oylandı, oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu milletvekillerine pcr testi yapılacağını söyledi ve ardından Meclis Başkanlığının pandemi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bütçe görüşmelerinin kısaltılması ve görüşmelerin 29 Ocak’ta tamamlanması kararı oylandı, oybirliğiyle kabul edildi.