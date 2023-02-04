Orlando Magic-Minnesota Timberwolves maçında kavga çıktı

NBA’de Orlando Magic’in 127-120 galip ayrıldığı Minnesota Timberwolves deplasmanında yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti.

Üçüncü çeyreğin sonuna doğru Timberwolves’tan Austin Rivers ile Magic’ten Mo Bamba arasında başlayan tartışma, kavgaya döndü ve saha bir anda karıştı. Sözlü tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan iki yıldız, yumruk yumruğa kavga etti. Kavgaya başka basketbolcular da katılınca olay büyüdü.

Saha görevlileri, teknik ekipler ve hakemlerin araya girmesinin ardından kavga güçlükle de olsa yatıştırıldı. Olayın yatışmasının ardından Timberwolves’tan Austin Rivers, Jaden McDaniels, Taurean Prince, Magic’ten ise Mo Bamba ve Jalen Suggs oyundan atıldı.

“ÇENENİ KAPA”

Karşılaşmanın ardından Austin Rivers, sosyal medya hesabı üzerinde Mo Bamba’ya mesaj gönderdi.

Austin Rivers, paylaşımında “Dostum, karşına 1’e 5 çıktım! Takım arkadaşların olmasa dayak yemiştin. Seni sadece bir rap şarkısından biliyoruz, basketboldan değil. Çeneni kapa. Orlando benim şehrim, etrafına sor, göreceksin.”

Öte yandan Orlando Magic’te kenardan gelerek 20 sayı katkısı yapan Cole Anthony ve 19 sayı atan Moe Wagner, galibiyette büyük pay sahibi oldular. Minnesota Timberwolves’ta ise D’Angelo Russell’ın 29 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.