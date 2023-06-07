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Orta dereceli okullarda karneler yarın dağıtılacak

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Orta dereceli okullarda karneler yarın dağıtılacak.
Orta dereceli okullarda karneler yarın dağıtılacak

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okulların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Dönemi Akademik Çalışma Takvimi’ne göre, Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları 12-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Meslek liselerine başvurular, 16 Haziran Cuma günü başlayacak ve 21 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

-Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları 19-20-21 Haziran’da

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları, 19-20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Ortaokul Diploma Törenleri 19-22 Haziran, Lise Diploma Törenleri ise 21-26 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca gerçekleştirilecek.

Öğrenci kayıt işlemleri 22-26 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca yapılacak.

-BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 24 Haziran’da

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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