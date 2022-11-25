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ÖSYM sınav takvimi geri çekildi

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılan ancak TC Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) aynı güne denk geldiği sınav takvimi geri çekildi.
ÖSYM sınav takvimi geri çekildi

ÖSYM’nin paylaştığı 2023 yılı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri tarihinin aynı zamana denk gelmesi nedeniyle “erken seçim” iddiaları gündeme gelmişti.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

2023 seçimlerinin gerçekleştirilmesi beklenen 18 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) yapılacağını açıklayan ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

‘SEÇİM GÜNÜ SINAV OLMAYACAK’

AKP MKYK toplantısının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik'e “Seçim takvimi değişecek mi?” sorusu yöneltildi.

Çelik, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde genel seçim tarihinin sınav tarihiyle çakışması hakkındaki soruya “Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır” diyerek cevap verdi.

BAHÇELİ 18 HAZİRAN DEMİŞTİ

İktidardaki Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden biri olan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ekim 2022'de yaptığı açıklamada seçimin zamanında gerçekleştirileceğini belirterek erken seçim yapılmayacağını açıkladı. Çok net bir şekilde tarih de veren Bahçeli
“Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır” demişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılacak” ifadesini kullanmıştı.

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