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ÖSYM'den deprem bölgesi için YKS kararı

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ÖSYM'den deprem bölgesi için YKS kararı
ÖSYM'den deprem bölgesi için YKS kararı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

17-18 Haziran'da yapılacak 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav yapılmayacağı açıklanmıştı.

Sınavın yapılmasına karar verildi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kademeli olarak eğitim öğretime de geçildiği Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

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