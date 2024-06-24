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Ozanköy ve Girne'de Alkollü Sürücülerin Karıştığı Trafik Kazaları

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Ozanköy'de 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralanırken, Girne'de kırmızı ışıkta geçen 43 yaşındaki sürücü kazaya sebep oldu; her iki olayda da yasal işlem başlatıldı
Ozanköy ve Girne'de Alkollü Sürücülerin Karıştığı Trafik Kazaları

Alkollü Sürücülerin Karıştığı İki Ayrı Olay

Olay 1: Ozanköy’de Alkollü Motosiklet Sürücüsünün Kazası

Tarih ve Saat: 23.06.2024, 17:30
Yer: Ozanköy, Orkide Sokak

Ozanköy’de meydana gelen kazada, Duran BAŞAK (E-16) isimli genç sürücü, 380 miligram alkollü içki tesiri altında, UM 057 plakalı motosikletiyle doğu istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. BAŞAK, dikkatsizliği sonucu motosikletiyle yolun solundan çıkarak yola düştü.

Yaralılar:

  • Duran BAŞAK (E-16): Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrasında müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
  • Erdal GİRENİTLİOĞLU (E-17): Motosiklette yolcu olarak bulunan GİRENİTLİOĞLU, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından, Duran BAŞAK aleyhinde sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, alkollü içki tesiri altında trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Olay 2: Girne’de Alkollü Sürücünün Işık İhlali ve Çarpışma

Tarih ve Saat: 23.06.2024, 21:30
Yer: Girne, Ecevit Caddesi

Girne’deki ikinci olayda, Hakan ÖZKARALAR (E-43), 124 miligram alkollü içki tesiri altında FN 223 plakalı salon aracıyla kuzey istikametine doğru seyrederken Trafik Işıklarına geldiğinde kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etti. Bu sırada, Semih Sancar Caddesi üzerinde yeşil ışıkta batı istikametine doğru seyreden Danyel TATLICI (E-38) yönetimindeki YE 008 plakalı salon araçla çarpıştı.

Yaralı: Kazada yaralanan olmamıştır.

FN 223 plakalı aracın sürücüsü Hakan ÖZKARALAR hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazasına sebep olmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Bu olayla ilgili soruşturma da devam etmektedir.

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