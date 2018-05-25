“Özel Gereksinimli Bireylerin Her Zaman Yanındayız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, engelsiz bir Lefkoşa hedefiyle gerçekleşen zihniyet devriminin ardından fiziki engelleri de ortadan kaldıracak somut devrimi de başarmak için ciddi projelerin hazırladığını ve 2018-2022 döneminde gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Başkan Harmancı dün sırasıyla 9 Eylül İlkokulu ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni (KTOÖD) ziyaret etti.

İlk ziyaretini 9 Eylül İlkokulu’na yapan Harmancı, burada okul Müdürü Mehmet Zorba ve öğretmenlerle bir araya geldi. Belediye’nin son 4 yıllık sürecini müdür ve öğretmenlere açıklayan Harmancı, zor koşullarda hizmet vermeye çalışmakla birlikte enkaz edebiyatı yapmak yerine hazırladıkları ekonomik yol haritasını disiplinli bir şekilde ve kararlılıkla uyguladıklarını söyledi.



“Dersimize iyi çalıştık”

“Göreve gelmeden önce dersimize iyi çalıştık” diyen Harmancı, bu dönemde bankalar ve piyasaya olan borçların ve emeklilerin ödenerek önemli bir ekonomik gelişim sağladıklarını, göreve geldiklerinde yüzde 50 olan bütçe performansını yüzde 89’a çıkardıklarını kaydetti. Harmancı, istihdam yapmak yerine 901 olan personel sayısını 830’a indirdiklerini de sözlerine ekledi.



‘Lefkoşa’da ne değişti’ sorusunun “Lefkoşa’da artık fark var” şeklinde cevaplandığını, en önemli değişimin dört yıllık görev süresinde rutin hizmetlerin hiçbirinin aksamaması yanında ekonomik iyileşmenin sağlanması ve yatırım yapılmaya başlandığının olduğunun altını çizdi.



Belediye dışındaki kaynakları da doğru kullanmaya gayret ettiklerine işaret eden Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti TC Ekonomik Kalkınma İşbirliği Ofisi’nin yardımlarını kullanmadık gibi gerçek olmayan bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Cadde’leri, Marmara Köprüsü, Açık Pazar ve Asmaaltı Yayalaştırma gibi bütün projelerin Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma İşbirliği Ofisi’yle yaptıklarının altını çizen Harmancı, “Bütün başvurularımı yaptım, eğer kaynak kullanmada bir kriter varsa, bu kriterlerin belirleyicisi ben değilim. Ben, başvurularımı zamanında yapmış aynı zamanda en çok kaynağı da kullanan bir belediye başkanıyım” diye konuştu.



“Personelimizi doğru yönde kullandık”

Göreve gelirken belediye personelini doğru kullanma yönünde bir sözü olduğunu anımsatan Harmancı, bunu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Kadın Sığınma Evi, Engellemeyen Lefkoşa Birimi, Çocuk Hakları Birimi ve Gençlik Meclisi gibi birimler oluşturarak gerçekleştirdiklerini aktardı. Harmancı, Gençlik Meclisi ile 18 yaş altı bireylerin de LTB uygulamalarına katılım şansı elde ettiğini, Hamitköy ve Haspolat’ta açılan birçok kursla yüzlerce ailenin çocukları için etüt tarzı bir eğitim şansı yakaladığını söyledi.

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Özet olarak bence Lefkoşa’daki değişimin en önemli noktası artık şeffaflık ve hesap verebilirliğin olması. Her üç ayda bir bütün bütçesini internetten yayınlayıp demokratik katılım sağlıyoruz. 33 kez bölge toplantısı yaptık. Bu toplantılarda toplumla bütün sorunların reçetesini çıkardığımızı düşünüyorum.

”

“4 yıl önce öngördüğümüz yol haritasının %80’ini ekibimle birlikte başardık”

Lefkoşa’da en kötü ve en pis dönemi herkesin çok iyi hatırladığını belirten Harmancı, Lefkoşa’nın 2012 yılında karantinaya alındığını, 6 ay boyunca sağlık açısından tehdit altında olunduğunu söyledi. Harmancı “Lefkoşa, son dört yıldır alnı ak ve sistematik işleyen dönemini yaşıyor. 4 yıl önce öngördüğümüz yol haritasının %80’ini ekibimle birlikte başardık. Sadece biz ve ekibimiz değil, Lefkoşalının sahiplenmesiyle bu noktaya geldik. Lefkoşa’daki değişim ve sürdürülebilir dönüşüm 2018-2022 döneminde de devam edecek” diye konuştu.

“Bir zihniyet devrimi gerçekleşti”

Daha sonra KTOÖD’i ziyaret eden Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis adaylarından oluşan ekibi, Dernek Başkanı Günay Kibrit ve Dernek yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. Ziyarette Harmancı KTOÖD’nin birlikte gerçekleştirilen bir zihniyet devriminin en önemli paydaşı ve yol arkadaşı olduğunu vurguladı. Başkan Harmancı, Engellemeyen Lefkoşa Biriminin özel hizmetler verdiğini kaydederek, “fiziki kapasitelerin genişletilmesi gerektiğinin farkındayız ve bu yönde ciddi projeler geliştiriyoruz. Finansman yapımızı güçlendirdikçe, bu alana yönelik yatırımlarımızı da artırmaya gayret ediyoruz. İlk gün yola çıktığımızda, insan potansiyelimizi sevgiyle birleşebilirse, sizin de vurguladığınız gibi ‘sevgi her engeli aşar’ bilinciyle hareket ettik. Önce Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu daha sonra da Engelsiz Lefkoşa Birimi oluşturduk, gerekli personel desteğini sağladık; gerekli ekipman desteğiyle ilgili çalışmalar yürüttük. Hep birlikte bir maraton koştuk, bu maratonun sonucunda engelsiz ulaşım hizmetimizin yelpazesi genişledi, yeni gerçekleştirdiğimiz tüm projelerin temelinde ‘engelsiz binalar’ oluşturmaya gayret ettik. Özellikle LTB’nin bütün yeni mimari projeleri 4 yıllık dönemde bu şekilde gerçekleşti. Tabi ki geriyi de toparlamak gerekiyor. 2018-2022 döneminin en önemli çıkış noktası da özellikle fiziki engeller bakımından kaldırım düzenlemelerinin değişmesi olacak. Kaynaştırmacı ruha özen göstermeye gayret ettik, bu dönem içerisinde çok güzel bir dans okulu oluşturduk, KTOÖD ile iki kez, sadece Lefkoşa değil, Lefkoşa dışında da, tiyatro oyunu sahneledik, yurt dışında büyük takdir aldık. Biz KTOÖD’i bizim bu alanda yürüttüğümüz faaliyetlerin motor gücü addediyoruz” diye konuştu.



Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay caddelerindeki düzenlemelerin de aynı zihniyetle ele alındığına işaret eden Harmancı, önümüzdeki dönemde mutlaka özel ihtiyaçlı bireyler için geçici bir bakım merkezini hayata geçireceklerini vurguladı. Harmancı böylelikle Lefkoşa içerisinde yaşayan engelli ailelerinin sosyalleşebilmesi, günlük hayatın içerisinde kendilerine daha rahat vakit ayırabilmelerinin sağlanacağını kaydetti. Harmancı, “Bu dönemde yapılan işbirliği için teşekkür ediyoruz. Umarım fiziki engellerin kalktığı bir dönemi de birlikte yaşarız. Zihniyet devrimini birlikte başardık, somut devrimi de birlikte başaracağız” diyerek konuşmasını noktaladı.



Günay Kibrit: “LTB hizmetleri ile diğer belediyelere örnek oluyor”

Başkan Harmancı’ya başarılar dileyen Dernek Başkanı Kibrit ise LTB ile ciddi anlamada işbirliği yaparak engelli yurttaşların hayatlarına dokunabilecekleri birçok projeye Engellemeyen Lefkoşa Birimiyle imza attıklarını ifade ederek, “bizi mutlu eden nokta, 28 belediyenin hepsinde olması gereken bu birimin ilk kez LTB’de kurulup çalışmaları hayata geçirmiş olmasıdır” dedi.

