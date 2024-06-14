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Özersay ile Yeşilırmak'ın sahte diploma tartışması devam ediyor: Bencil, şuursuz şahsiyet

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan hakkında sahte diploma soruşturması olan bir milletvekilinin mezuniyet töreninde diploma dağıttığını belirtti.
Özersay ile Yeşilırmak'ın sahte diploma tartışması devam ediyor: Bencil, şuursuz şahsiyet

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, arasında yaşanan; sahte diploma tartışması sosyal medya üzerinden devam ediyor.         

Kudret Özersay, sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturması olan bir milletvekilinin dün akşam bir mezuniyet töreninde yeni mezun olan öğrencilere diploma takdim ettiğini belirterek, “Yakışır, tuzun bile koktuğu bir memlekette bu olanlar az bile” ifadelerini kullandı.

“ULU KUDRET'E GÖRE BU SUÇ...!”

Bunun üzerine Emrah Yeşilırmak, dün Lefke'de çok yakın bir arkadaşının mezun olacağı için mezuniyet törenine davet ettiğini, nezaketten ailece gittiklerini vurguladı.

Törenlerde etik kural gereği protokol sırasına göre kürsüye davet edildiklerine dikkat çeken UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Peki ne var bunda diyebilirsiniz!  Size, bize göre belki normal AMA; Ulu Kudret'e göre bu SUÇ...!” ifadelerini kullandı.

Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında şunları kaydetti:

“Unutmadan yazayım önceki gün de eşimden dolayı Dr. Suat Günsel İlkokulu'daydım! Ondan bir önceki gün de çocuğum mezunu olduğu için Geçitkale İlkokulu'daydım.

Bu okullarda da mezun olan çocuklarımıza diploma verdim.

Mesela onları kaçırdın, Onları da paylaş Ulu güç, Ulu kudret

Bu sefere törenlere gideceğimizde Ulu güç'den izin alalım! O karar versin gidelim mi? Gitmeyelim mi?

Suç mu, değil mi diye?

3 5 ileti paylaşarak gündemde kalmaya çalışan tabela partisi başkanı ulu kudrete gerçekten birşey yazmayım, birşey söylemeyim derim ama hayatımda bu kadar egoist, bu kadar bencil ve şuursuz bir şahsiyet hiç görmedim!

Cok ilginçtir bunu sadece ben söylemiyorum o partiden istifa eden veya ayrılan eden herkes söylüyor...

Yazık üzülüyorum o yanındakilerine!”

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