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Özkunt: Akbar’ın ölümüne neden olan alkollü sürücü yargılanmalı

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Gemikonağı’nda 26 yaşındaki Naveed Akbar’ın ölümüne neden olan alkollü sürücünün ülkede yargılanması gerektiğini kaydetti.
Özkunt: Akbar’ın ölümüne neden olan alkollü sürücü yargılanmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Gemikonağı’nda 26 yaşındaki Naveed Akbar’ın ölümüne neden olan alkollü sürücünün ülkede yargılanması gerektiğini kaydetti.

Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, Akbar’ın deniz kenarında bir bankta otururken, alkollü bir sürücü yüzünden hayatını kaybetmesinin, insan ölümünün en acı ve haksız durumlarından biri olduğunu ifade etti. Özkunt, bunun sadece Akbar’ı sevenleri ve ailesini değil, duyan herkesi büyük bir üzüntüyle birlikte öfkeye de sevk ettiğini belirtti.

“Ölüm elbette hiç kimseye yakışmaz ancak tek suçunuz bir bankta oturmaksa bu ölüm artık bir cinayet sayılır” diyen Özkunt, kendi keyfi için alkol alıp direksiyon başına geçen bir kişinin sebep olduğu bu cinayet gibi ölümün adalet karşısında hesabını vermesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Kimliğinden, ırkından, cinsinden ve geri kalan tüm tanımlamalardan ari olarak, bu cinayeti işleyen kişinin, olayın gerçekleştiği yerde, Kuzey Kıbrıs’taki bağımsız mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirten Nevzat Özkunt, geçen gün Akbar’la ilgili adalet isteyenlerin bölgede yaptığı eyleme dikkat çekti.

Pakistan medyasında da kendine yer bulan adalet haykırışının, gencecik bir canı alan bir kişinin adaletten ve yargılamadan kaçabileceği, ülkede adaletin tecelli etmeyeceği algısını doğurduğunu savunan Özkunt, şunları kaydetti:

“Eğer bu kişinin ülkemizde yargılanmasıyla ilgili yasal bir engel varsa, hükümet ve muhalefet bir araya gelerek, derhal gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı, ülkemizde yaşanan olayların yargılaması uluslararası hukuka uygun şekilde ülkemizde yapılmalıdır.”

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