Öztürkler: (E-Vize) Ağustos ayında bir ülkeyle başlayacağız, Eylül ayında vize uygulanacak tüm ülkelerde geçerli olacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, E-Vize'nin ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, Ağustos ayına bir ülke ile başlanacağını ve Eylül'de vize uygulanacak olan tüm ülkelerde geçerli olacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programda önemli açıklamalar yaptı.

E-Vize'nin birinci aşamasının tamamlandığını belirten Bakan Öztürkler, "Sabah saatlerinde ilgili komiteyle bir toplantı gerçekleştirdik. Birinci aşama tamamlandı, yasal süreçler bitti. E-Vize şu anda yasal... Maliye Bakanlı ile ödemelerin yapılması için vergi sistemlerini tamamladık. İhaleyi alan firma çok profesyonel çalışıyor. Birinci aşamayı 15 gün içerisinde bitirdiler. İkinci aşamaya geçebilmek için ise bizim sorumluluklarımız vardı. Bugün itibarıyla ikinci aşamaya geçmek için tüm sorumluluklarımızı tamamladık" dedi.

Öztürkler, ilgili firma ile bugün görüştüğünü ve Pazartesi günü ikinci aşama için geleceklerini dile getirerek, "15-20 gün içerisinde ikinci aşama da bitecek" ifadelerini kullandı.

İkinci aşamanın tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu'nun güvenlik kodu, başvuru ücretleri ve vize uygulanacak olan ülkeleri belirlemesi gerektiğini aktaran Bakan Öztürkler, "Ağustos ayında çok hızlı bir şekilde bir ülke ile başlayacağız. Aksaklıkları test edip, Eylül ayında vize uygulanacak tüm ülkerle devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Ağustos ayında bir ülkeyle başlayacağız ki kaos yaratmayalım... Sistemin sıkıntılarını tespit edelim" diyen Öztürkler, 2023-2024 eğitim yılında E-Vize'nin uygulamada olacağının altını çizdi.

"MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ YAKLAŞIK 1 YIL İÇİNDE VUKU BULMALI"

Nüfus konusunda yetkili olan kurumun; İstatistik Kurumu olduğunu dile getiren Bakan Öztürkler, “Bilgiler var ancak bir rakam söyleyemeyeceğim. Bunların ifade edilmesini bu noktada doğru bulmuyorum. Dünyaya, çağdaş ülkelere baktığımızda ise bir saat içerisinde bile nüfusun değişimini görebiliyorlar. İnsanları tekrardan eve kapatarak saymanın doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

Öztürkler, Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne işaret ederek, yaklaşık 2 ay önce son kalan 6 belediyeyle de protokolün imzalandığını belirtti.

4-5 yıldır devam eden bir proje olduğunu belirten Bakan Öztürkler, “Mekansal Kayıt Sistemi’nin bu ülkede yaklaşık 1 yıl içerisinde vuku bulması gerekir” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Mekansal Kayıt Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte verilerin belediyelerden Bakanlığa ardından ise İstatistik Kurumu’na aktarılacağını açıklayarak, nüfusun bu şekilde açıklanabileceğini kaydetti.

“YABANCILAR CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÜLKESİNE GÖNDERİLİYOR”

Bakan Öztürkler, cezaevinde bulunan yabancıların, cezaevinden çıkmasıyla birlikte deport edildiklerinin altını çizerek, "Bakanlığım boyunca cezaevinde olup da dışarıya çıkan bir kişinin bu ülkede kalmasına olanak sağlamadım" diye konuştu.

Öztürkler, yaklaşık 9 milyon TL'lik kaynak kullanıldığını aktardı.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKMAK LAZIM"

Öztürkler, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek olan ara seçime dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Demokrasinin gereği olarak sandıklara sahip çıkmak lazım. Sandık bir demokrasi örneğidir... KKTC olarak 25 Haziran'daki seçimlerde gereğini yapmak lazım. Katılım oranının iyi bir oranda olmasını temenni ediyorum.”

ÖZTÜRKLER, AKTİF ÖĞRENCİ SAYISINI PAYLAŞTI

Bakan Öztürkler, ülkede 22 aktif üniversite olduğu bilgisini paylaşarak, 83 bin ile 86 bin arasında aktif öğrenci olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştüğünü aktaran Bakan Öztürkler, şu açıklamayı yaptı:

“Bürokrasiye, samimi ve doğru kurulan siyasi ilişkilere çok önem veren bir kişiyim. Sorun çözmek istiyorsan çok proaktif olman gerektiğine inanıyorum. Hem Sayın Fuat Oktay ile hem de Sayın Süleyman Soylu ile çok iyi temaslar kurarak, çok sağlıklı projelere imza atmıştık. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki seçim sürecinden sonra yeni bir kabine ortaya çıktı. Ali Bey ile telefon görüşmemizi çok samimi bir ortamda gerçekleştirdik.”

Öztürkler, Türkiye ile birlikte yürütülen birçok proje olduğuna işaret ederek, heyetlerin yakın bir zamanda bir araya geleceğini söyledi.

“VİCDANIM ÇOK RAHAT”

Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklara gelen eleştirilere yanıt veren Bakan Öztürkler, “Tam sayısına hakim değilim ancak 600-700 kişiye Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verildi. Ancak, yüzde 80’i uzun yıllardır ülkede yaşayan, annesi-babası vatandaş olan kişilerdir. 2002-2003 yıllarında okuttuğum öğrencilerimin vatandaşlıklarına imza attım... Tabii uzun süre yaşamayanlara da vatandaşlık verildi. Akademisyenlere, iş insanlarına, yatırımcılara...” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, “Bakanlar Kurulu kararı ile vermiş olduğum vatandaşlıkların hepsinde vicdanım çok rahattır.” açıklamasını da yaptı.

“SOSYAL KONUTLAR TEKRARDAN BAŞLAYACAK”

Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Öztürkler, “Yabancıların bu ülkede taşınmaz mal satın alma noktasında ciddi bir ilgisi olduğunu gördük. Vatandaşlarımıza dokunmadan yabancıların tapu harçlarını yüzde 12’ye yükselttik. Satış sözleşmelerinde de birtakım düzenlemeler yaptık. Yabancılara yaptığımız artışın yüzde 3’ünü sosyal konut projesine, yüzde 2’sini de olası bir doğal afete yönelik ayırdık” dedi.

Bakan Öztürkler, bu kararın 10 Şubat’ta çıktığını belirterek, 30 milyon TL’nin üzerinde bir sosyal konut bütçesi oluştuğunu söyledi, “Sosyal konutlar tekrar başlayacak” ifadelerini kullandı.