Öztürkler: E- vize otomasyon sistemi devreye girmeli

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, katıldığı TV programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına ülkeye gelmeden önce yapılacak denetimin çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun esas çözüm noktasının da E- vize otomasyon sistemi olduğunu söyledi.

Öztürkler “Yabancılar konusunda temel vizyonun, çağdaş bir sistem getirerek, yabancıların biyometrik verileri ve güncel adres kayıtları ile ülkede kayıtlılığın sağlanması olmalıdır. Bu şekilde, E-Vize Otomasyon Sistemi ve Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nin yabancılar konusunda aktif çalışması ile Muhaceret Aflarına gerek de kalmayacaktır” diye belirtti.

“DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE MERKEZİ ÖNEMLİDİR”

Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nin Kuruluş amacı üzerine sözlerine devam eden Öztürkler, “Yabancıların ülkede kalış, izin ve vize işlemlerini daha güvenlikli ve çağdaş sistemler üzerinde yapmak, E-Vize Otomasyon Sistemi’ni işletmek, düzensiz göçle mücadele etmek, KKTC’ye gelecek yabancılara uygulanacak vize rejimlerini şekillendirmektir.