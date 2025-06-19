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Öztürkler: Eğitim, KKTC’nin geleceğidir

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin 2024-2025 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, UKÜ Performans Sanatları Gösteri Merkezi’nde düzenlendi.
Öztürkler: Eğitim, KKTC’nin geleceğidir

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin 2024-2025 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, UKÜ Performans Sanatları Gösteri Merkezi’nde düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in katılımıyla gerçekleşen törende, fakültelerinden mezun olan öğrenciler mezuniyet coşkusunu kep atarak yaşarken, aileler ile akademik personel de bu anlamlı ana eşlik etti.

Başkan Ziya Öztürkler, törende yaptığı konuşmada Yükseköğretim Dış İlişkiler Müdürü, geçmişi deneyimlerinden yola çıkarak öğrencilere, ailelere ve akademisyenlere teşekkürlerini iletti, Kıbrıs’ta eğitimin bir devlet politikası olarak benimsendiğini ve her bireyin bu zincirin güçlü bir halkası olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ın bir eğitim adası olarak uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmasının ülkenin ekonomik ve kültürel geleceğine büyük katkı sağladığını vurguladı.

“Her mezunumuz, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın da dediği gibi birer fahri temsilcidir” diyen Öztürkler, mezun olan öğrencilerin artık KKTC’nin kültürel elçileri olarak dünyanın dört bir yanında ülkenin sesi olacağı vurguladı.

KKTC’nin farklı ülkelerden gelen öğrenciler için bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Öztürkler, yükseköğretimin KKTC için stratejik bir değer olduğunu belirtti.

Ziya Öztürkler, mezuniyet sürecine katkı sunan tüm akademisyenlere ve özellikle fedakârlık gösteren ailelere de teşekkür ederek, “Çocuklarınız bizlere emanetti; onları geleceğe hazırlarken en az sizin kadar sorumluluk hissettik” ifadelerini kullandı.

Mezunların ülkenin yumuşak gücüne katkı sağlayacak bireyler olduğunu kaydeden Öztürkler, ekonomik zorluklara rağmen çocuklarını okutmak için mücadele eden tüm ebeveynlerin önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Öztürkler, “Gönlünüz ferah olsun. Evlatlarınız, aldıkları nitelikli eğitimle ülkelerinin yarınlarını inşa edecekler” mesajını vererek hak sahiplerine diplomalarını verdi.

Mezuniyet coşkusu kep atma töreninin ardından sona erdi.

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