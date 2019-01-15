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Park halinde olan bir aracın ön camına yazdığı yazı başını derde soktu.

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Bir Üniversitede öğrenim gören E.K. isimli öğrenci kampüs içerisinde park halinde olan bir aracın ön camına yazdığı yazı başını derde soktu.
Park halinde olan bir aracın ön camına yazdığı yazı başını derde soktu.

Bir Üniversitede öğrenim gören E.K. isimli öğrenci kampüs içerisinde park halinde olan bir aracın ön camına yazdığı yazı başını derde soktu.

12.1.19 tarihinde Üniversite içerisinde park halinde olan TC plakalı bir aracın ön camına HDP ve PKK yazıları yazdığı tesbit edilen ve arandığını öğrenmesi üzerine 14.1.19 tarihinde Polise giderek teslim olan ve yasadışı bir örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle tutuklanan E.K. bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlının suçunu kabul ederek gönüllü bir ifade verdiğin belirten Tahkikat memuru avukatın sorgusu üzerine zanlının işlemiş olduğu suça neden olarak şaka amaçlı yaptığını söylediğini ifade etti. Tahkikatını tamamladığını belirten tahkikat memuru zanlının uygun bir teminata bağlanmasını veada dışına çıkışının yasaklanmasını talep etti. Yargıç zanlının100.000TL şahsi kefalet imzalamasını, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim ederek ada dışına çıkışının yasaklanmasını, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ısbat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasını emretti. Şartları yerine getiren zanlı serbest kaldı.

Kaynak: MHA

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