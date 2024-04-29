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YDP'nin başkanı yeniden Arıklı!

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YDP'nin 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nda genel başkan yeniden Erhan Arıklı oldu.
YDP'nin başkanı yeniden Arıklı!

Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nda sonuçlar belli oldu. Erhan Arıklı, YDP'nin yeniden genel başkanı seçildi. 

İlk sonuçlara göre, Lefkoşa sandığında toplam 707 oy sayıldı; Erhan Arıklı 493 oy, Talip Atalay ise 203 oy aldı. 11 oy ise geçersiz sayıldı.

Girne sandığında 1024 oy sayıldı; Arıklı 691 oy, Atalay ise 320 oy aldı. 13 oy ise geçersiz sayıldı. 

Lefke sandığında 62 oy sayıldı; Arıklı 49 oy aldı, Atalay ise 12 oy aldı; 1 oy da geçersiz sayıldı. 

Gazimağusa sandığında 719 oy sayıldı; Arıklı 311 oy alırken, Atalay ise 401 oy aldı; 7 oy da geçersiz sayıldı. 

İskele sandığında 311 oy sayıldı; Arıklı 225 oy, Atalay ise 81 oy aldı; 5 oy ise geçersiz sayıldı. 

Güzelyurt sandığında ise 298 oy sayıldı; Arıklı 152, Atalay da 138 oy aldı ve 8 oy geçersiz sayıldı. 

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