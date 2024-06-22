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Polis açıkladı: Naveed Akbar’ın ölümüne neden olan sürücü Türkiye'de tutuklu

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Polisten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Naveed Akbar’ın ölümüne neden olan 22 yaşındaki alkollü sürücü Mehmet Eren Erdoğan'ın Türkiye'de tutuklu olduğu bildirildi.
Polis açıkladı: Naveed Akbar’ın ölümüne neden olan sürücü Türkiye'de tutuklu

Polis tarafından Gemikonağı'nda 15 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen ve 26 yaşındaki Naveed Akbar’ın ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin açıklama yapıldı. 

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"15 Haziran 2024 tarihinde, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu bir yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, araç sürücüsü askeri personel aleyhinde mevcut mevzuat, protokol ve/veya usul ve esaslar kapsamında Polis Genel Müdürlüğü’nce ivedilikle tahkikat dosyası hazırlanarak, 20 Haziran 2024 tarihinde ilgili merciler üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

Kazaya methaldar araç sürücüsü Türkiye’de halen tutuklu bulunmakta olup, ilgili makamlar arasında sürece ilişkin gerekli bilgi alışverişi yapılacaktır."

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