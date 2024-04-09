  • BIST 9814.19
  • Altın 2434.122
  • Dolar 32.2196
  • Euro 35.0595
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAGazze'de savaşın sayılarla altıncı ayı: 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Polis açıkladı… O yollar trafiğe açıldı…

» »
Polis sağanak yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri nedeniyle kapanan yolların trafiğe açıldığını duyurdu.
Polis açıkladı… O yollar trafiğe açıldı…

Polisin açıklaması şöyle: 

Geçitköy'de Dere sularının yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Karşıyaka - Çamlıbel Anayolu, su seviyesinin düşmesi sonucu yeniden trafiğe açılmıştır.

Öte yandan su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatılan Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidinin Lefkoşa gidiş yönü su tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açılmıştır.

Lapta - Alsancak Anayolunun, ALSANCAK mevkii İleli Market önlerinde oluşan su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, su seviyesinin düşmesi sonucu yeniden trafiğe açılmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Salamis ve Gazimağusa’ya 50 kilogram yağış düştü09 Nisan 2024 Salı 12:26
  • Zorlu Töre: Bayramı coşku ve heyecanla kutluyoruz...09 Nisan 2024 Salı 12:04
  • Ataoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı09 Nisan 2024 Salı 11:52
  • Dinçyürek: Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Duygularını Güçlendirelim09 Nisan 2024 Salı 11:20
  • Bakan Oğuz, bayram mesajında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı09 Nisan 2024 Salı 11:19
  • KKTC'de 3 ayrı yerde yangın...09 Nisan 2024 Salı 11:19
  • Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor09 Nisan 2024 Salı 11:00
  • Ünal Üstel: KKTC'yi daha güzel bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum09 Nisan 2024 Salı 10:54
  • Bayram namazı saat kaçta? Detaylar haberimizde09 Nisan 2024 Salı 10:39
  • 1528 sürücü kontrol edildi: 341 yasal işlem, 23 men…09 Nisan 2024 Salı 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti