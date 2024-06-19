Polis ekipleri bayramda göz açtırmadı: 244 Sürücüye daha ceza kesildi!

18.06.2024 tarihinde, ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,363 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 244 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanırken ve 42 araç ise trafikten men edilmiştir.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
38’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
6’sı sigortasız araç kullanmak
1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve
41’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
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