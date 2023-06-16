Polis Halk Koşusu'na Kayıt İçin Son İki Gün

18 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ YAPILACAK POLİS HALK KOŞUSU'NA KAYIT İÇİN SON İKİ GÜN...
Polis Örgütü’nün 59’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle "Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri" kapsamında, 18 Haziran 2023 Pazar günü, saat 07:00’da, Lefkoşa Şehir İçi güzergahında, yapılacak 10 km’lik Polis-Halk Koşusuna kayıt olmak için son iki kaldı.
KATILIM ÜCRETSİZDİR.
Koşu Başlama-Bitiş Yeri: Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi
KayıtLinki:https://docs.google.com/forms/d/115bb0TqSeMebdieh-fdE5qt21pP1uDrtt2NM_T5WvGY/viewform?edit_requested=true
Koşu Güzergahının Haritası: https://www.plotaroute.com/route/1918877
Su İstasyonları: Güzergah üzerinde, üç ayrı noktada su istasyonu kurulacaktır.
Ödüller: Koşu sonunda tüm sporculara katılım madalyası verilecektir.
Genel Klasmanda 1, 2 ve 3’üncü gelenlere, madalyaları yanında kupa da verilecektir.
Ödül Töreni saat 10:00'da Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
ÖDÜL TÖRENİ VE YAŞ KATEGORİSİ (Erkek) (Kadın)
Genel Klasman : 1, 2 ve 3’üncüye Kupa ve Madalya
+18
19-24 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
25-29 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
30-34 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
35-39 Yaş: '1, 2 ve 3’üncüye Madalya
40-44 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
45-49 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
50-54 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
55-59 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
60-64 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
65 ve Üstü :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
Koşuya Kayıt: 16 Haziran cuma günü, saat 17:00’da bitecektir.
Göğüs Numaraları 17 Haziran 2023 Cumartesi günü, 10:00 - 16:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda bulunan Atletizm Federasyonu binasında dağıtılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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