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Polis Halk Koşusu'na Kayıt İçin Son İki Gün

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polis Halk Koşusu'na Kayıt İçin Son İki Gün

            18 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ YAPILACAK POLİS HALK KOŞUSU'NA KAYIT İÇİN SON İKİ GÜN...

 

Polis Örgütü’nün 59’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle "Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri" kapsamında, 18 Haziran 2023 Pazar günü, saat 07:00’da, Lefkoşa Şehir İçi güzergahında, yapılacak 10 km’lik Polis-Halk Koşusuna kayıt olmak için son iki kaldı.

 

KATILIM ÜCRETSİZDİR.

 

Koşu Başlama-Bitiş Yeri: Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi

 

KayıtLinki:https://docs.google.com/forms/d/115bb0TqSeMebdieh-fdE5qt21pP1uDrtt2NM_T5WvGY/viewform?edit_requested=true

 

Koşu Güzergahının Haritası: https://www.plotaroute.com/route/1918877

 

Su İstasyonları: Güzergah üzerinde, üç ayrı noktada su istasyonu kurulacaktır.

 

Ödüller: Koşu sonunda tüm sporculara katılım madalyası verilecektir.

 

Genel Klasmanda 1, 2 ve 3’üncü gelenlere, madalyaları yanında kupa da verilecektir.

 

Ödül Töreni saat 10:00'da Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

 

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ÖDÜL TÖRENİ VE YAŞ  KATEGORİSİ (Erkek) (Kadın)

 

Genel Klasman : 1, 2 ve 3’üncüye Kupa ve Madalya 

+18

19-24 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

25-29 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

30-34 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

35-39 Yaş: '1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

40-44 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

45-49 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

50-54 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

55-59 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

60-64 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

65 ve Üstü :1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

Koşuya Kayıt: 16 Haziran cuma günü, saat 17:00’da bitecektir.

 

Göğüs Numaraları 17 Haziran 2023 Cumartesi günü,  10:00 - 16:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda bulunan Atletizm Federasyonu binasında dağıtılacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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