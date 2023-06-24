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Polis örgütünün kuruluş yıldönümü nedeniyle tabanca atış yarışması düzenlendi

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Polis Örgütü’nün 59’ncu Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası Kutlama Etkinleri kapsamında, Polis Müdürlükleri arasında tabanca atış yarışması düzenlendi.
Polis örgütünün kuruluş yıldönümü nedeniyle tabanca atış yarışması düzenlendi

Polis Örgütü’nün 59’ncu Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası Kutlama Etkinleri kapsamında, Polis Müdürlükleri arasında tabanca atış yarışması düzenlendi.

 

Polis’ten verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Atıcılık Federasyonu işbirliğinde düzenlenen atış yarışmasına 6 kadın ve 8 erkek takım katıldı.

 

Takım ve ferdi klasmanda dereceye girenlere bugün düzenlenen törenle ödülleri verildi.

 

Ödül Törenine, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, İlçe ve Bölüm Müdürleri ile KKTC Atıcılık Federasyonu hakemlerinin yanı sıra, atış yarışmasındaki takımlarda yer alan yer alan sporcular katıldı.

 

Tabanca atış yarışmasının düzenlenmesinde emeği geçenlere, Polis Özel Harekat Müdürü Yusuf Karip tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

 

Kadınlar Takım Sıralama:

1. Polis Özel Harekat Müdürlüğü Kadın Takımı

2. Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadın Takımı

3. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Kadın Takımı

 

Erkekler Takım Sıralama:

1. Polis Özel Harekat Müdürlüğü Erkek Takımı

2. Lefkoşa Polis Müdürlüğü Erkek Takımı

3. Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Erkek Takımı

 

Kadınlar Ferdi Sıralama:

1. Polis Memuru Seda TAŞ

2. Polis Memuru Özlem ONURLU

3. Polis Memuru Şifa SELÇUKLU

 

Erkekler Ferdi Sıralama

1. Polis Memuru Okan KARABIYIK

2. Polis Memuru Hasan Hüseyin TİMUROĞLU

3. Polis Memuru Gökhan KAYA

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