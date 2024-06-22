Polisten ölümlü kazayla ilgili açıklama: Türkiye'de yargılanacak

15 Haziran 2024 tarihinde, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu bir yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, araç sürücüsü askeri personel aleyhinde mevcut mevzuat, protokol ve/veya usul ve esaslar kapsamında Polis Genel Müdürlüğü’nce ivedilikle tahkikat dosyası hazırlanarak, 20 Haziran 2024 tarihinde ilgili merciler üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
Kazaya methaldar araç sürücüsü Türkiye’de halen tutuklu bulunmakta olup, ilgili makamlar arasında sürece ilişkin gerekli bilgi alışverişi yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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