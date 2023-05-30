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Polisten Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu

29.05.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Z.Ö.(E-43)’nün kullanımındaki ve E.S.(E-58)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan kuru ot parçaları, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 5 adet kağıt parçası, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

            Akabinde Z.Ö.’nün ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 1 adet kağıt parçası ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y.A.(E-26)’nın ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 400TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

            Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan İ.K.(E-55) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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