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“Projeyi Tüm Kalbimizle Destekledik”

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Proje kapsamında 10 adet obje belirlenip üniversitelere gönderilirken, her kurumun belirlemiş olduğu 6 kişilik sanatçı/tasarımcı öğretim üyesi birer obje seçerek eserlerini hazırladılar.
“Projeyi Tüm Kalbimizle Destekledik”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 12 farklı ülkeden üniversitelerin, 70 dolayında akademisyen sanatçı ve tasarımcının çalışmalarından oluşan Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) adlı uluslararası bir sanat projesine ev sahipliği yapıyor. “Sıradışı Mesaj” sergisinin açılışı 18 Aralık 2018 Salı günü, saat 11:00’de, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam,Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Tatlısu Belediye Başkanı ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Hayri Orçan, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

 

“Projeyi Tüm Kalbimizle Destekledik”

Serginin açılış töreninde konuşan DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı ve Sergi Koordinatörü Doç. Dr.Senih Çavuşoğlu, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Sergi Küratörü Prof. Martin R. Baeyens’e ve 12 farklı ülkeden çalışmaları ile sergiye katkı koyan tüm sanatçılara teşekkür etti. Açılışta konuşan Prof. Baeyens de, Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sergiye katkı koyantüm üniversitelere ve sanatçılara teşekkür etti. Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, “Bu sergi bizim için çok çekici ve ilginç bir tecrübe. Projeyi tüm kalbimizle destekledik. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılan sergiye ilgi çok yoğun oldu.

 

Dünyanın Farklı Yerlerine Gidecek

Proje kapsamında 10 adet obje belirlenip üniversitelere gönderilirken, her kurumun belirlemiş olduğu 6 kişilik sanatçı/tasarımcı öğretim üyesi birer obje seçerek eserlerini hazırladılar. Sanatçılar, seçtikleri objeleri manipülasyonlarla, yeni ve şaşırtıcı fikirler kullanarak fantastik ve gerçeküstü yeni anlamlara ve hikayelere dönüştürdüler.

 

Uluslararası “Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) sergisi, DAÜ tarafından hazırlanan basılı bir katalogla da izleyiciye sunuluyor. “Unusual Message” sanat projesi dünyanın farklı kıtaları ve kültürlerinden belirlenmiş katılımcı ülkelerin üniversitelerinin 2018–2019 Akademik Yılı’nda hazırlayacakları uluslararası kapsamlı, ardışık sergilerle, dünyanın dört bir tarafından izleyicilerle buluşacak.

 

KüratörlüğünüBelçikalı sanatçı Prof. Martin R. Baeyens ve koordinatörlüğünü DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu'nun yürüttüğü “Unusual Message” sanat projesinin bir diğer amacının da dünyanın farklı kültürlerinden kurum ve sanatçıları bir araya getirerek geniş bir sanat ve tasarım ağı kurarak, ileride öğrenci-öğretim üyesi değişimleri ile sanat tasarım ortak projelerini de içeren geniş bir uluslararası iş birliği ortamı oluşturmak olduğu belirtildi.

 

Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) sanat projesinde yer alan katılımcı ülkeler ise şöyle;Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Çin, Fransa, İran, Kıbrıs, Kore, Kosova, Meksika, Polonya, Romanya ve Türkiye.

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