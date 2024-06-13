"Psikolojim bozuldu, boğdum..." O anne yargı karşısında!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal, huzurda bulunan zanlı Nadir Yılmaç’ın 9 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Marmara Bölgesindeki evinde psikolojisi bozulduğu gerekçesi ile planlayarak, olaydan bir gün önce Girne'de kalmış olduğu oteldeki bornoz üzerinden almış olduğu 150 santim uzunluğundaki bornoz kuşağı ile henüz 9 yaşındaki oğlunun boğazını sıkıp öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis, çocuğun 112 acil servis ambulansı ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını, yapılan tedavi ve kontrollerin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede, üzerinde şüpheli leke bulunan halı ve zanlının, oğlunun boğazını sıkarken kullandığı bornoz kuşağının emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının eşine ve çevrede bulunan komşusuna yaptığı ilk sözlü beyanının "oğlumuzu öldürdüm" "boğdum öldürdüm" olmakla birlikte olay mahalline giden polis ekibine de "psikolojim bozuldu, boğdum oğlumu" dediğini söyledi.

Polis aynı tarihte zanlının tutuklandığını gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının 10 Haziran 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, aynı gün ceza-i ehliyetinin olup olmadığına yönelik kontrol için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldüğünü söyledi. Polis, doktorların zanlının yatılı kalması gerektiğini söylediğini, zanlının son 3 gündür hastanede yatılı kaldığını belirtti.

Polis, doktorların zanlıyla ilgili rapor hazırlanması için 15 gün süre gerektiğini beyan ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair rapor beklendiğini açıkladı. Polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlı Nadir Yılmaç’ın soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.