Reuters, AB'nin Türkiye'ye uygulamayı planladığı yaptırımları paylaştı

Buna göre AB, Ankara ile üst düzey görüşmeler ile hava ulaşımı anlaşması müzakerelerini askıya alacak. Türkiye’ye yapılan maddi destek de gelecek yıl dondurulacak.
Taslakta, "Türkiye'nin süregelen ve yeni yasadışı sondaj faaliyetlerinin ışığında AB, Kapsamlı Hava Ulaşımı Anlaşması'na (CATA) dair görüşmeleri askıya almaya karar verdi.
Ayrıca şimdiki şartlar altında yüksek düzey toplantılara devam edilmemesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.