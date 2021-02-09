Rogers:“Bulaş zincirini kırmak için evde kalmak kritik önem taşıyor”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, vaktinde kapanmanın olmaması ve gerekli rastgele testlerin yapılmaması nedeniyle vaka artışının olabileceğini öngörebildiklerini söyledi. Bir süredir vakaların yüksek seyrettiğine dikkat çeken Rogers, Covid19’da en büyük sıkıntının vakaların katlanarak artma potansiyeli olduğunun altını çizdi. Rogers, “Pozitif vakaları hızlıca tespit edip karantinaya alıp izole etmediğimiz sürece temaslı sayısı arttığı için vaka da artacaktır. Kapanma geç de olsa hayata geçti. Bu süreç içinde temaslı olanların pozitifleşmesi beklediğimiz bir unsur, buna ek olarak nereden bulaştığını bilmeyen vakaların olması, ülkemizde dolaşan tespit edilmemiş çok vaka olduğunun göstergesi. Bu gördüğümüz sayılar bu nedenlerle sürpriz değil. Bulaş zincirini kırmak, daha fazla temaslı yaratmamak için evde kalmak, kapanmak kritik önem taşıyor” ifadesini kullandı.

“SAĞLIK BAKANLIĞI, MUTANT VİRÜS VERİLERİNİ İNCELEYECEK KOMİTE KURMALIDIR”

“İnfluenza virüsünü bir kişiye bulaştırırken Covid19’u 3 kişiye bulaştırılabilme potansiyeliniz var” diyen Rogers, maske mesafe hijyen kurallarına uyulmadığında sayıların çok daha hızlı şekilde katlanarak artabileceğini söyledi. Mutasyona uğramadan bile koronavirüsün dünyadaki tüm ülkeler için ciddi bir tehdit olduğunu son bir yıldır yaşananlarla gördüğümüzü belirten HP Milletvekili, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da görülen mutant virüsün farklı varyantlarının yayılım hızının normal virüsten daha hızlı olduğunu ve bunun riski daha da artırdığını anlattı. Rogers şu sözlerle devam etti: “Bu durum, salgının seyrini de değiştirecek bir kapasiteye sahip. Sağlık sistemimizi ciddi anlamda zorlayabilir. Halk olarak almamız gereken önlemler aynı. Kolay bulaşabildiği için uygun maske takmaya özen gösterilmesi önemli. Maskelerin üç kat olması ya da geçirgenliğinin az olması önem taşıyor. Zaten bulaşı önlemek için maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymamız şart. Ülkede tespit edilen varyant titizlikle takip edilmelidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’na büyük görev düşüyor. Sağlık Bakanlığı’nın verileri inceleyecek bir komite kurması gerek. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası bir Laboratuvar Komitesi kurulmasını öngörüyordu. Sürecin bilirkişiler tarafından yürütülmesi önemlidir. Çünkü eğer varyant yayılımı kontrol altına alınmazsa salgında başka bir patlama yaşanabilir.”

“ANTİJEN TESTLERİ TOPLUM TARAMALARINDA ELİMİZİ GÜÇLENDİREBİLİR”

Gerçek zamanlı PCR testlerinin virüsün tespitinde altın standart testler olduğunu aktaran Rogers, semptomu olan kişilere ve temaslılara PCR testlerini yapmanın önemli olduğunu belirtti. Diğer yandan dünyada kabul gören, güvenilir ve hızlı antijen testlerinin de elimizi güçlendireceğini ifade eden HP Milletvekili, antijen testlerinin test sayısını ciddi oranda artırabilecek bir unsur olduğuna işaret etti. Rogers, “Antijen testleri, daha önce ülkemizde yapılan antikor testleriyle karıştırılmamalıdır. İkisi farklı. Kan örnekleriyle yapılan antikor testlerinin standartları o süreçte daha tam olarak oluşturulmamıştı. Şu anda geldiğimiz noktada PCR’da olduğu gibi burundan sürüntü örneği alınarak yapılan antijen kart testleri var. PCR kapasitesini yüksek tutarak, buna ek olarak antijen testlerini toplum taramalarında kullanabiliriz. Pozitif vakaların hızlı tespiti ve izolasyonu bulaş zincirini kırmak için önemlidir, bu testler de bu noktada doğru kullanılırsa elimizi güçlendirecek bir araçtır” dedi.