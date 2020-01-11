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Ruhani düşürülen uçakla ilgili konuştu: Bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır

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Ruhani düşürülen uçakla ilgili konuştu: Bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır
Ruhani düşürülen uçakla ilgili konuştu: Bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hava savunma sistemi tarafından “yanlışlıkla” düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili, “Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Ruhani, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ve ABD’nin tehditlerinin sürdüğü bir atmosferde ülkedeki savunma sistemlerinin ABD’nin muhtemel saldırılarına karşı tam teyakkuz haline getirildiğini belirtti.

“Bu süreçte insani hata nedeniyle yanlışlıkla (füze) fırlatılması, onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir faciaya yol açmıştır.” değerlendirmesinde bulunan Ruhani, faciaya yol açan yanlış nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Ruhani, şunları kaydetti:

“Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır. Ayrıca, bu tür faciaların tekrarlanmaması için ülkenin hava savunma sistemindeki zayıf noktaların giderilmesi için de gerekli tedbirler alınmalıdır.”

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının “hassas askeri bir noktanın” üzerinden geçerken “insani hata” sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının “yanlışlıkla” düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

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