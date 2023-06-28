Rum basını: Sonuç bildirgesi taslağında özel temsilci atanması konusu yok

AB zirve toplantısı sonuç bildirgesi taslağında, Kıbrıs ile ilgili paragrafta ne özel temsilci atanması ne de özerk role ilişkin ifadenin yer almadığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Sonuç Bildirgesinde Temsilciye İlişkin İfade Yok” başlıklı haberinde, AB zirve toplantısına yönelik sonuç bildirgesi taslağıyla ilgili istişarelere yer verdi.

Avrupa Birliği'nin, Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonunda da değişiklik görülmediğini yazan gazete, bunun aksine, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu aracılığıyla çözüm için sarf edilen çabalara yardım etmeye hazır olduğunu net bir şekilde ifade eden AB’nin 30 yıldır pozisyonunu koruduğunu belirtti.

Gazete, 25 Haziran tarihli taslakta, “Geçmişteki sonuç bildirgelerini anımsatarak, Avrupa Konseyi, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB’nin dayalı olduğu ilkelere uygun olarak BM çerçevesinde Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüne bağlı kalmayı sürdürüyor” şeklindeki ifadenin yer aldığını yazdı.

Habere göre, sonuç bildirgesi taslağında, “Avrupa Birliği'nin bir an evvel müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulunduğunu" ve "BM liderliğindeki müzakere sürecinin tüm aşamalarına uygun araçlarla destek vermede etkin bir rol oynamaya hazır olduğu” ifade edildi.

Bir diplomatik kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, sonuç bildirgesinde AB’nin kullanabileceği araçlardan bahsedilirken parasal ve uzmanlık gibi olgulardan söz edildiğini; bu ifadenin Türkiye’ye yaptırım veya temsilci atanmasını kast etmediğini söyledi.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde, düne kadar şekillenen sonuç bildirgesi taslağında, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına yönelik ortamda ve söylemde iyileştirmelerin yapıldığını yazdı.

Sonuç bildirgesi taslağının dün Rum Yönetimi’nin elinde olduğunu yazan gazete, son taslağın, geçen Cuma günü ilk çıkan taslağa göre çok daha iyi olduğunu belirtti.

“Avrupa Birliği'nin bir an evvel müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulunduğunu ve BM liderliğindeki müzakere sürecinin tüm aşamalarına destek vermede etkin bir rol oynamaya hazır olduğu” şeklindeki ifadenin Güney Kıbrıs tarafından olumlu şekilde algılandığını belirten gazete bu ifadede Kıbrıs sorununun, BM kararları ve AB müktesebatıyla ilişkilendirilmesinin, AB’nin tüm uygun araçlarla müzakere sürecinin tüm aşamalarına destek vermeye hazır olması gibi unsurların yer almasının önemli olarak addedildiğini yazdı.

Gazete “uygun araçlar” ifadesinin, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına özlü müdahalesi olarak yorumlandığını belirtti.

Habere göre, AB’nin temsilci atamasına ilişkin diplomatik kaynaklar, sonuç bildirgesi içerisinde bir pencerenin bırakıldığından söz etti.

Gazete haberinde ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Paris’te bir araya gelerek, Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ve AB’nin destekleyici rolü üzerinde mutabık kaldıklarını yazdı.

HRISTODULIDIS

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununa yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Rum Otelciler Birliği’nin Genel Kurulu çerçevesinde açıklamalarda bulunan Hristodulidis, kendisini en çok ilgilendiren konunun, her zaman Birleşmiş Milletler ile iş birliğiyle tüm faaliyetlerin nasıl senkronize edileceği olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı ve AB üyesi ülkelerin devlet ya da hükümet başkanlarından oluşan bir grup ile dün yaptığı çevirim içi görüşmeden de söz eden Hristodulidis, çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik üstlenilen inisiyatifin yavaş yavaş somut belgelere ve metinlere yansımaya başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AB ve BM yönünde birçok temasın olduğunu dile getiren Hristodulidis, bugün ve yarın Avrupa Konseyi öncesinde bazı telefon görüşmeleri ve toplantılar yapacağını da ifade etti.

Bir başka boyutun ise BM olduğunu söyleyen Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin katılımıyla Fransız Cumhurbaşkanı tarafından Paris’te Kıbrıs sorunuyla alakalı bir toplantı yapıldığını belirtti.

Sonuç bildirgesi taslağına ilişkin bir soru üzerine, Hristodulidis, bunu olumlu şekilde nitelendirirken, AB’nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri ile temas halinde olduklarını, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasından başka bir şey olmayan hedefe varmak için hem Güney Kıbrıs’ta, hem de New York’ta BM ile baş başa görüşmenin yapılacağını söyleyen Hristodulidis, AB üyesi ülkelerin devlet başkanları veya hükümet başkanları ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunarak, yabancı bir liderin, AB’nin bir temsilci atayarak yardımcı olması gerektiği konusunda görüş beyan etmesini de olumlu bulduğunu ifade etti.

OPEK

Haravgi gazetesine göre, Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren ve kısa adı OPEK olan “Toplumun Çağdaşlaştırılması Düşünce Kulübü”, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak yaptığı açıklamada, çıkmazın iletişim yönetiminin halka yardımcı olmadığını belirtti.

Çıkmazın büyük olduğunu ve sadece büyük hamlelerle aşılabileceğini ifade eden OPEK, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Guterres çerçevesinin altı maddesini kabul etmediği yönündeki açıklamasının müzakerelerin yeniden başlaması ümitleri için “freni” teşkil ettiğini de ifade etti.