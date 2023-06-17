Rum Dışişleri Bakanlığı: İspanya ve Polonya tatbikattan çekildiklerini doğruladı

Rum Dışişleri Bakanlığı, İspanya ve Polonya'nın “Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2023” çekilmediğine dair ortaya atılan iddialarla açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İspanya ve Polonya tatbikattan çekildiklerini doğruladı” denildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2023” ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Alithia gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanlığı, “Nordic monitör” isimli internet sitesinde yayımlanan ve videoya atıfta bulunarak, İspanya’nın tatbikattan katılımını geri çekmediğine ilişkin haber üzerine açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında , İspanya ve Polonya’nın sadece tatbikattan ayrılacaklarına dair teyitte bulunmadığını aynı zamanda çekildiklerini de doğruladıklarını ifade etti.

"İKİ ORTAK ÜLKE, YAPILAN İTİRAZLARDAN HEMEN SONRA AYRILDIĞINI DOĞRULADI”

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) sorusu üzerine, sadece güvenceler almadıklarını, Avrupa Birliği içerisindeki iki ortak ülkenin, yapılan itirazlardan hemen sonra ayrıldığını doğruladıklarını söyledi.

Gazete, Türkiye’nin, KKTC’nin uluslararası pozisyonunu güçlendirme çabaları temelinde, KKTC’nin de hazır bulunacağı Türk tatbikatına, bahse konu iki ülkenin de katılacağına dair gelen bilgilerin ardından, Dışişleri Bakanlığı’nın 10 Haziran’da yapmış olduğu “Rum Yönetimi Başkanlığı Diplomatik Ofisi ve Savunma Bakanlığı koordinasyonuyla birlikte, Dışişleri Bakanlığı’nın adımlarının ardından, iki ülkenin tatbikattan ayrılacağına dair bilgi verdiği” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.