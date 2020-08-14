Rum Gençleri Doğu Akdeniz Bölgesinde İş Birliği Ve Güvenlik İçin Elçilik Yapacak

Güney Kıbrıs’taki “Cyprus Youth DiplomaCY” adlı sivil toplum örgütüne katılan 26 gencin, Doğu Akdeniz bölgesinde iş birliği ve güvenlik için bir yıl boyunca genç elçiler olarak görev yapacağı bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki “Cyprus Youth DiplomaCY” adlı sivil toplum örgütüne katılan 26 gencin, Doğu Akdeniz bölgesinde iş birliği ve güvenlik için bir yıl boyunca genç elçiler olarak görev yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, gençlerin fikirler oluşturarak ve önerilerde bulunarak iş birliği, barış ve güvenlik kültürü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapacağını yazdı.

Haberde, gençlerin Rum Yönetimi yetkilileri, büyükelçiler, diplomatlar, uzmanlar, teknokratlar ve akademisyenlerle bir araya geldikleri ve Doğu Akdeniz’e dair konularla ilgili bilgi aldıkları kaydedildi.