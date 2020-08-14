  • BIST 1.093
  • Altın 461,833
  • Dolar 7,3481
  • Euro 8,6702
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAToplam 1389 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Rum Gençleri Doğu Akdeniz Bölgesinde İş Birliği Ve Güvenlik İçin Elçilik Yapacak

» »
Güney Kıbrıs’taki “Cyprus Youth DiplomaCY” adlı sivil toplum örgütüne katılan 26 gencin, Doğu Akdeniz bölgesinde iş birliği ve güvenlik için bir yıl boyunca genç elçiler olarak görev yapacağı bildirildi.
Rum Gençleri Doğu Akdeniz Bölgesinde İş Birliği Ve Güvenlik İçin Elçilik Yapacak

Güney Kıbrıs’taki “Cyprus Youth DiplomaCY” adlı sivil toplum örgütüne katılan 26 gencin, Doğu Akdeniz bölgesinde iş birliği ve güvenlik için bir yıl boyunca genç elçiler olarak görev yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, gençlerin fikirler oluşturarak ve önerilerde bulunarak iş birliği, barış ve güvenlik kültürü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapacağını yazdı.

Haberde, gençlerin Rum Yönetimi yetkilileri, büyükelçiler, diplomatlar, uzmanlar, teknokratlar ve akademisyenlerle bir araya geldikleri ve Doğu Akdeniz’e dair konularla ilgili bilgi aldıkları kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salgın güneyde hızını kesti12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:05
  • Maraş Konulu Açıklamalar Rum Basınında12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:10
  • RUM Kesiminde 46 Mahkûma Başkanlık Affı12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:30
  • Türkiye’nin Bölgedeki Faaliyetleri Rum Gazetelerinde12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:30
  • Güney’de 25 yeni vaka ve bir ölüm: “festivalleri ve panayırları unutun”12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:10
  • Vatandaşlık için yargı mücadelesi açıklaması Rum basınında12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:22
  • Vatandaşlık İçin Yargı Mücadelesi Açıklaması Rum Basınında12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:17
  • Turist Gelişlerinde Yüzde 96,7 Düşüş12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:16
  • Rusya Maliye Bakanlığı Güney Kıbrıs’ın Tüm Şartları Kabul Ettiğini Açıkladı12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:01
  • Orman Yangını Çıkaranlar İçin Müebbet Hapis Cezası Önerisi12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti