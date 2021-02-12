Rum Göçmenlerin Ekonomik Açıdan Desteklenmesine İlişkin Yasa Tasarısı Onaylandı

Rum Meclisindeki siyasi partilerin, Kuzey’de taşınmaz malı bulunan Rum göçmenlerin ekonomik açıdan desteklenmesini öngören yasa tasarısını onayladıkları belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, DİSİ milletvekili Kiriakos Hacıyannis ve EDEK milletvekili Kostis Evstathiu tarafından sunulan ve oylanan yasa tasarısının, tüm taşınmaz mal satışları, devirlerinde yüzde 0.40 vergi öngördüğünü yazdılar.

Gazete ilgili yasa tasarısının dün oylanmasının ardından gözlerin, yasayı imzalayıp imzalamayacağı merak edilen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çevrildiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi öneriyi sunan kişilerin, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen herhangi bir taşınmaz mal alımı, devri veya satış işlemine yüzde 0.40’lık bir vergi konmasıyla, Rum göçmenlerin KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmasının önleneceği, ayrıca vergi ile birlikte göçmenlerin ekonomik açıdan desteklenmesi için bir fonun ortaya çıkacağı görüşünde olduklarını belirtti.