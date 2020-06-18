Rum Hükümet Sözcüsü, geçiş noktalarıyla ilgili: “Kuzey’deki durum hakkında hiçbir bilgimiz yok”

Geçiş noktaları açıldığı zaman Kıbrıs’ın güneyinde Koronavirüs salgının yayılmaması için gereken önlemleri alacaklarını kaydeden Kousios, bu konunun yarın Rum Sağlık Bilim Kurulu ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in toplantısının ana gündem maddesi olacağını ifade etti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki epidemiyolojik durum hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını dile getiren Kousios, “Bilim insanlarımız tarafından bize verilen tüm detayları ve raporları verdik. Maalesef diğer taraf bize herhangi bir bilgi veremedi. Verilen rapor, içermesi gereken önemli bilgileri içermeyen bir rapor” dedi.

Koronavirüs salgınının Kıbrıs’ın güneyinde yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını kaydeden Kousios, söz konusu durumun yarın Cumhurbaşkanlığı sarayında görüşüleceğini belirtti.

“Kıbrıs’ın kuzeyindeki belirsiz tablo nedeniyle gereken önlemleri alacağız” diyen Kousios, geçmeden önce test uygulamasında ısrar da edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçmek isteyen turistlerle ilgili soruyu da yanıtlayan Kousios, “Bu daha sonraki bir aşamadır” dedi.