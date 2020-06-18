  • BIST 112.201
  • Altın 381,067
  • Dolar 6,8515
  • Euro 7,6961
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Rum Hükümet Sözcüsü, geçiş noktalarıyla ilgili: “Kuzey’deki durum hakkında hiçbir bilgimiz yok”

» »
Rum Hükümet Sözcüsü, geçiş noktalarıyla ilgili: “Kuzey’deki durum hakkında hiçbir bilgimiz yok”
Rum Hükümet Sözcüsü, geçiş noktalarıyla ilgili: “Kuzey’deki durum hakkında hiçbir bilgimiz yok”

Geçiş noktaları açıldığı zaman Kıbrıs’ın güneyinde Koronavirüs salgının yayılmaması için gereken önlemleri alacaklarını kaydeden Kousios, bu konunun yarın Rum Sağlık Bilim Kurulu ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in toplantısının ana gündem maddesi olacağını ifade etti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki epidemiyolojik durum hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını dile getiren Kousios, “Bilim insanlarımız tarafından bize verilen tüm detayları ve raporları verdik. Maalesef diğer taraf bize herhangi bir bilgi veremedi. Verilen rapor, içermesi gereken önemli bilgileri içermeyen bir rapor” dedi.

Koronavirüs salgınının Kıbrıs’ın güneyinde yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını kaydeden Kousios, söz konusu durumun yarın Cumhurbaşkanlığı sarayında görüşüleceğini belirtti.

“Kıbrıs’ın kuzeyindeki belirsiz tablo nedeniyle gereken önlemleri alacağız” diyen Kousios, geçmeden önce test uygulamasında ısrar da edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçmek isteyen turistlerle ilgili soruyu da yanıtlayan Kousios, “Bu daha sonraki bir aşamadır” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta Bazı Oteller Açılıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 11:45
  • Güney Kıbrıs'ta Son 24 Saat İçerisinde 912 Test Sonucunda Hiç Pozitif Vakaya Rastlanmadı17 Haziran 2020 Çarşamba 09:11
  • Güney Kıbrıs: Yüksek Mahkeme yeni başkanı açıklandı16 Haziran 2020 Salı 17:19
  • Güney Kıbrıs’ın ilk LNG terminali için AB’den düşük faizli kredi16 Haziran 2020 Salı 09:57
  • Güneyin Emekçileri: “22 haziran'da işimize gidebilmek için yapılması gerekenler konusunda kaygı duyuyoruz”15 Haziran 2020 Pazartesi 15:41
  • “Tansiyonu Düşürmek İçin” Diplomatik Hareketlilik15 Haziran 2020 Pazartesi 10:17
  • Güney Kıbrıs En Pahalı Ülkeler Sıralamasında 40’ıncı Sırada15 Haziran 2020 Pazartesi 10:16
  • Çocuk Pornosundan Tutuklama15 Haziran 2020 Pazartesi 09:56
  • RUM Savunma Bakanlığı’nda Yeni Çatı15 Haziran 2020 Pazartesi 09:50
  • Güney Kıbrıs’ta 3 yeni pozitif vaka15 Haziran 2020 Pazartesi 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti