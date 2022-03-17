Rum Meclis Başkanı Yunan Heyet ile Görüştü

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, dün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ateşe adaylarından oluşan grup ile bir araya geldiği belirtildi.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, dün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ateşe adaylarından oluşan grup ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi görüşmede, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Yoannis Papameletiu’nun da yer aldığını yazdı.

Habere göre Meclis Başkanı Anna Dimitriu görüşme sırasında, meclisin yetkilerinden ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi faaliyetlerinden söz etti.

Dimitriu görüşmede ayrıca Ukrayna’daki olaylara atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ın 48 yıldır “işgalin sonuçlarını” yaşadığını savunurken, Güney Kıbrıs’ın uluslararası hukuk ilkelerine ve insan haklarına saygı duymaya bağlı kalmaya devam ettiğini de belirtti.