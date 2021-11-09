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Rum milletvekilleri düşük doğum oranına dikkat çekti!

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Salı günü, Rum milletvekillerinin oluşturduğu demografiye ilişkin Ad-Hoc komitesi, 2020'de kaydedilen yüzde 1,3'lük düşük doğum oranıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve acilen önlem alınmasına dair çağrıda bulundu.
Rum milletvekilleri düşük doğum oranına dikkat çekti!

Salı günü, Rum milletvekillerinin oluşturduğu demografiye ilişkin Ad-Hoc komitesi, 2020'de kaydedilen yüzde 1,3'lük düşük doğum oranıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve acilen önlem alınmasına dair çağrıda bulundu.

Komite başkanı Linos Papayiannis, Kıbrıslı Rum ebeveynler tarafından 2015 yılında 9.189 doğum kaydedildiğini ve bu sayının 2020 yılında 8.016'ya düştüğünü söyledi.

Buna karşılık, ebeveynleri yabancı olan doğumlar 2015'te 1.706'dan 2020'de 2.664'e yükseldi.

Çiftler için vergi indirimi çok önemli bir husus olduğunu belirten Papayiannis, doğumlarda belirgin bir artışın kaydedildiği tek zamanın, devletin yeni doğumlar için önemli bir para yardımı sunduğu 1991 yılında olduğunu da sözlerine ekledi.

“Devlet sorunu çözmek istiyorsa, tüm doğumlar için cömert yardım ödeneklerini göz önünde bulundurmalıdır” diye ekledi ve ilk çocuk için bir defaya mahsus 5.000 €, ikinci çocuk için 6.000 € bir para yardımı önerdi.

 

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

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