Rum polisine milyonlarca Euro’luk İHA, tekne, TOMA alınıyor

Politis’in haberine göre Rum Adalet Bakanı Stefi Draku tarafından bütçe komitesine dün sunulan 2023 bütçesinde öngörülen ödenekler şu 7 kaleme ayrılıyor:

1-Tanık koruma programına alınan kişilerin daha güvenli yaşamasını sağlamak üzere 10 milyon Euro + KDV harcama ile programa uygun modern yüksek güvenlikli yapılar oluşturulacak. 2023’te başlanacak projenin 2026’da tamamlaması planlanıyor.

2-Trodos bölgesindeki Linu köyüne itfaiye, arama ve kurtarma gibi bütün birimler tarafından kullanılmak üzere 4,5 milyon Euro+KDV harcama ile 2023’te başlanıp 2024’te tamamlanacak helikopter pisti ve iki park yeri kurulmasına karar verildi.

3-Vasiliko Enerji Merkezi’nde çitli alanı içerisine, polis mensuplarının görevlendirileceği, Enerji Merkezi’nin ve bölgedeki enerji altyapılarının güvenliğini sağlamak üzere bir Güvenlik Merkezi kurulacak. Yapımına yakın zamanda başlanması ve 2025’te tamamlanması planlanan bu merkez için 4,3 milyon Euro+KDV ödenek öngörülüyor.

4-B Sınıfı 5 Tekne alımı: 9 milyon 780 bin 870 Euro’ya B sınıfı 3 tekne alımı anlaşması 2023 yılı içerisinde tamamlanacak. Harcama İçişleri Bakanlığı Avrupa Fonları Birimi tarafından finanse edilecek. Bunun paralelinde, 6 milyon 975 bin 570 Euro maliyet ve 2024’te teslim alınmak üzere aynı sınıftan 2 tekne alımı prosedürü de devam ediyor.

5-C sınıfı 8 açık deniz teknesi alımı ve 2 adet deniz teftiş/denetim operasyonları için tekne alımı: C sınıfı 8 adet açık deniz teknesi, aynı sınıftan (yıldırım tipi) eskimiş (23 yıllık) teknelerin yerine alınıyor. Diğer ikisi ise şüpheli gemilerin teftiş/denetimi için kullanılacak. Bunlar için öngörülen toplam harcama 5,7 milyon Euro’nun üzerindedir.

6-İnsansız Hava Aracı Sistemi alımı: toplam 375 bin Euro’luk harcama ile 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek satın alım, CERETAB ortak finans projesi çerçevesinde yapılacak.

7-Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) /Anti-Balistik Araç satın alımı: yaklaşık 310 bin Euro harcama ile yılsonuna doğru 5 adet TOMA teslim alınması bekleniyor. İlaveten bir milyon Euro harcama ile rampa monteli bir adet anti balistik araç alım prosedürü yürütülüyor. Bu iki proje İç Güvenlik Birimi – Polis İşbirliği Birimi tarafından finanse ediliyor.