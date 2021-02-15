  • BIST 1.559
  • Altın 408,307
  • Dolar 6,9721
  • Euro 8,4622
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “İlerleyen günlerde vakalarda artış bekliyoruz”

» »
Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, ilerleyen günlerde Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarında artış beklendiğini açıklayarak, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.
Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “İlerleyen günlerde vakalarda artış bekliyoruz”

Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, ilerleyen günlerde Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarında artış beklendiğini açıklayarak, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Alithia gazetesinin haberine göre Yoannu, tedbirlerin hafifletilmesinde ikinci haftaya girildiğini; ancak tehlikenin geçmediğini belirterek, cesaret verici epidemiyolojik görüntünün muhafaza edilebilmesi için vatandaşa tedbirlere uyması ve rapid test yaptırması çağrısında bulundu.

Yoannu, yetkili bakanlıkların denetimlerini artırarak epidemiyolojik göstergelerin, tedbirlerin güvenli şekilde daha fazla hafifletilmesine olanak sağlayacak seviyede kalması için çaba göstereceğini belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TA DÜNE KADAR 44 BİN 429 KİŞİ AŞILANDI

Gazete, bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta düne kadar 44 bin 429 kişinin aşılandığını yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 44 bin 429 kişiden 29 bin 592’si ilk doz aşısını yaptırdı; 14 bin 837’si de her iki doz aşısını yaptırıp aşılanma sürecini tamamladı.

Haberde, eczacıların da bugün aşılanmaya başlayacağı ve diğer meslek gruplarının da Şubat ayı içerisinde aşılanacağı ifade edildi.

Gazete, ev hizmetlileri ile kendi işinde çalışan kişilere de haftalık rapid test yaptırma zorunluluğu getirildiğini yazdı.

LİMASOL’DA EPİDEMİYOLOJİK GÖRÜNTÜ ENDİŞE VERİCİ

Öte yandan Politis gazetesi, tedbirlerin hafifletildiği ilk haftanın dün tamamlandığını ve Rum Sağlık Bakanlığı’nın genel epidemiyolojik görüntüden memnun olduğunu; ancak Limasol için durumun farklı olduğunu yazdı.

Haberde, Limasol’daki temas zincirinin sıkı şekilde takip edildiği ve diğer ilçelere kıyasla en fazla vakanın Limasol’da görülmeye devam ettiği belirtildi.

Gazete, son 2 hafta içerisindeki vakalardan yüzde 60’ının Limasol’da görüldüğünü; konunun bugün, Rum Sağlık Bakanlığı’nın epidemiyoloji grubuyla yapacağı görüşmede ele alınacağını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavroyannis: Egemen eşitlik memleketin sonu olur14 Şubat 2021 Pazar 13:32
  • Çiftçiler Ürünlerini Sokağa Dökerek Protesto Gerçekleştirdi13 Şubat 2021 Cumartesi 14:49
  • Güney Kıbrıs 250 Bin Doz Aşı Siparişi Verdi13 Şubat 2021 Cumartesi 13:37
  • Güney Kıbrıs'ta 113 yeni vaka12 Şubat 2021 Cuma 20:48
  • Rum Göçmenlerin Ekonomik Açıdan Desteklenmesine İlişkin Yasa Tasarısı Onaylandı12 Şubat 2021 Cuma 13:42
  • Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısı Konusunda Soru İşaretleri11 Şubat 2021 Perşembe 15:20
  • Güney Kıbrıs'ta Çifte Cinayet Zanlısı Yakalandı11 Şubat 2021 Perşembe 15:14
  • Beş Taraflı Konferansın Mart Sonu Yapılacağı İddia Edildi11 Şubat 2021 Perşembe 12:38
  • Güney Kıbrıs’ta Bir Adam Karısını Ve Oğlunu Öldürerek Kayıplara Karıştı11 Şubat 2021 Perşembe 10:45
  • Güney Kıbrıs'ta Covıd 19 Kısıtlamaları 28 Şubat’a Kadar Uzatıldı10 Şubat 2021 Çarşamba 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti