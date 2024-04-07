  • BIST 9618.83
  • Altın 2394.579
  • Dolar 32.0117
  • Euro 34.6531
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAGazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili İsrail özür diledi

Rum Savunma Bakanlığı bu yıl “ağırlığı denize veriyor”

» »
Rum Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın 2024-2025 döneminde “savunma” planlamalarını denize kaydıracağını açıkladı ancak detay vermedi.
Rum Savunma Bakanlığı bu yıl “ağırlığı denize veriyor”

Rum Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın 2024-2025 döneminde “savunma” planlamalarını denize kaydıracağını açıkladı ancak detay vermedi.

Fileleftheros’un “Deniz Savunmasına Ağırlık Veriyor… Savunma Bakanı Vasilis Palmas 2024 Hedeflerini Açıkladı” başlıklı haberinde Ada’nın deniz bölgesinde hakim olan durum ve yoğunluk arz eden sığınmacı akışı karşısında, “savunma planlamalarının” denize kaydırılacağını yazdı.

Habere göre Vasilis Palmas 2024-2025 “hedef ve savunma planlamalarını” dün düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Palmas “savunma hedeflerini” şu şekilde sıraladı: Deniz denetiminin artırılması ve iletişim olanaklarının modernizasyonu. “Dost” ülkelerle yeni anlaşmalar imzalanması. Rum savunma sanayiine katkıda bulunacak eylemlerin sürdürülmesi. Yetiştirme okulu adayları için elektronik başvuru platformu geliştirilmesi. “Seferi Bilgi Beyanı” ve “Seferileri Seferberliğe Çağrı” sistemlerinin iyileştirilmesi. Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olması ışığı altında diğer mercilerle koordinasyon.

Palmas bakanlığının, vizyon ve hedeflerine ulaşmak için izleyeceği bacaktan oluşan stratejiyi de açıkladı. Hedeflerinin “caydırıcılık-savunma ve güvenliğin güçlendirilmesi”, “temiz çevre” ve “dijital dönüşümde katalizör devlet” şeklinde üç ana bacaktan oluştuğunu söyleyen Palmas “ülke savunmasının ve güvenliğinin güçlendirilmesini ve sahip olunan kaynaklar doğru kullanılarak bakanlık yapılarının işleyişinin güçlendirilmesini” hedeflediklerini anlattı.

Vasilis Palmas Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir yıllık iktidar döneminde yapılanları da şöyle sıraladı:

–       “Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanma programlarının uygulanması

–        RMMO savunma tesis, altyapı ve imkanlarının iyileştirilmesi

–        Yunanistan ile iş birliğinin geliştirilmesi

–        ABD ile iş birliğinin geliştirilmesi

–        Almanya Federal Cumhuriyeti ile Ortak Niyet Beyanı imzalanması

–        Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası çerçevesindeki faaliyet ve programlara katılım

–        RMMO personelinin BM misyonlarına katılımı

–        AB Daimi Yapılandırılmış İş Birliği (PESCO) ve Avrupa Savunma Örgütü’nün devam etmekte olan programlarına katılım

–        Araştırma ve inovasyon Ulusal Ekosistemi kurmak hedefiyle eylemleri artırmak

–        Araştırma ve İnovasyon Vakfı ile iş birliği geliştirmek

–        Avrupa Savunma Sanayi Kalkınma programı ve Avrupa Savunma Fonu projelerine katılacak Rumlara mali ve idari destek

–        Arama ve Kurtarma Birimlerinin olanaklarını güçlendirmek

–        Arama Kurtarma Eğitim Merkezi tarafından hizmet içi eğitimleri uygulanması

–        Siber güvenlik altyapılarının iyileştirilmesi

–        Savunma Bakanlığı Arazi Kullanımı Birimi’nin Tapu ve Kadastro Dairesi ile bağlantısı.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AİK’in elektrik direklerini kesti, bakır kabloları çalıp hurdacıya sattı30 Mart 2024 Cumartesi 18:59
  • Güney Kıbrıs'ta yangın çıkaran yandı... 50 bin Euro ceza geliyor...30 Mart 2024 Cumartesi 16:12
  • Güney Kıbrıs’taki ilkokullarda cep telefonu kullanma yasağı getiriliyor29 Mart 2024 Cuma 11:38
  • "Kıbrıs Miçotakis’in zayıf noktası"29 Mart 2024 Cuma 11:14
  • Rum Milli Muhafız Ordusu ve Savunma Bakanlığı’nda usulsüzlük28 Mart 2024 Perşembe 15:10
  • Güney Kıbrıs, ‘2024 Dünya Mutluluk Endeksi’nde 50’nci sırada28 Mart 2024 Perşembe 15:09
  • Seçmenler için iki platform oluşturulacak27 Mart 2024 Çarşamba 19:11
  • Güney Kıbrıs yurt dışına en çok akaryakıt, ilaç ve hellim ihraç ediyor27 Mart 2024 Çarşamba 18:09
  • Estonya Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ta27 Mart 2024 Çarşamba 16:08
  • Güney Kıbrıs yurtdışına en çok akaryakıt, ilaç ve hellim ihraç ediyor27 Mart 2024 Çarşamba 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti