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Rum Yönetimi Türkiye’nin FIR ihlallerini BM’ye şikayet etti

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Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin "FIR ihlallerini" BM’ye şikayet ettiği bildirildi.
Rum Yönetimi Türkiye’nin FIR ihlallerini BM’ye şikayet etti

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin "FIR ihlallerini" BM’ye şikayet ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Andreas Hacıhrisanthu’nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e 6 Haziran’da gönderdiği mektupta, Türkiye’nin 2022 yılının eylül ayından bu yılın şubat ayına kadar, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahasını 713 kez, karasularını da 30 kez ihlal ettiğini belirttiğini yazdı.

Gazete, Hacıhrisanthu’nun mektubunda, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik resmi müzakerelerin yeniden başlamasını kolaylaştırmak için BM’den danışman atanması talebini yinelediğini kaydetti.

Mektubun 12 sayfalık eki bulunduğunu ve bu bölümde, Türkiye’nin yaptığı iddia edilen ihlallerin detaylarının bulunduğunu belirten gazete, mektuba göre 713 hava sahası ihlalinden 269’unun Türk askeri insansız hava araçları tarafından yapıldığını ve Türkiye’nin, “Kıbrıs hava sahası bölgesinde” yapacağı tatbikatlar için 8 NOTAM yayınladığını yazdı.

Habere göre Hacıhrisanthu, adadaki askeri statükonun sürekli ihlal edilmesinin ve askerin, altyapılarını güçlendirmek vasıtasıyla ara bölgede neredeyse her gün daha fazla ilerlemesinin, Türkiye’nin Kıbrıs’taki “ısrarlı saldırgan politikasının” bir parçası olduğunu öne sürdü.

Hacıhrisanthu, Kıbrıs’taki “bölücü oluşumun”, adadaki dolaşımına halihazırda kısıtlama uygulanmış olan BM Barış Gücü’nü “işgal altındaki topraklardan çıkarma tehdidini” gizlemediğini iddia etti.

Habere göre Hacıhrisanthu, Türkiye’nin “saldırgan eylemleri ve söylemlerinin” gerek Kıbrıs’ta, gerekse geniş bölgede istikrara zarar verdiğini ifade ederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ile egemenliğini ihlal etmesinin”, Türkiye’nin uluslararası hukuk ilkelerini küçümsediğini gösterdiğini ileri sürdü.

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