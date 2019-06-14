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Rumlar’ın AİHM’e yaptığı özel başvurular Rum yönetimini zora soktu

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Rumların mülkleri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne özel başvurularına ilişkin tartışmalar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) Yoannis Kiriakidis isimli Rum’a 428 bin 360 sterlin tutarındaki tazminatı ödemesi sonrasında yeniden alevlendi.
Rumlar’ın AİHM’e yaptığı özel başvurular Rum yönetimini zora soktu

Alithia’nın haberine göre, Rum Hukuk Dairesi’ne Rumların Türkiye aleyhine yaptığı başvurular konusunda AİHM’de varlık göstermeme eleştirisinde bulunan Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis ile Rum Hukuk Dairesi arasında “cepheleşme” yaşanıyor.

Konuya ilişkin haber, “482 Bin Euro Tazmin Edildi… Kıbrıslı İşgal Bölgelerindeki Taşınmaz Mal Komisyonu Aleyhine AİHM’e Başvurdu ve Haklı Bulundu… AİHM Konusunda Ahilleas Dimitriadis-Kostas Kliridis Kafadan Çarpışma” başlık ve spotlarıyla aktarıldı.

Yoannis Kiriakidis isimli Rum’un Girne’deki eski mülkü için 2011’de başvurduğu Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile 2017’de vardığı uzlaşı neticesinde belirlenen 428 bin 360 sterlinlik (yaklaşık 482 bin Euro) tazminatın ödenmemesi üzerine başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce (AİHM) haklı bulunduğu ve tazminatın önceki gün (Çarşamba) banka hesabına yatırıldığı kaydedildi.

Habere göre, AİHM’e yapılan bu ve diğer iki başvuruyu “klon” addeden avukat Ahilleas Dimitriadis, Rum Hukuk Dairesi’ni, Rumların Türkiye aleyhine yaptığı başvurular konusunda AİHM’de varlık göstermeme eleştirisinde bulunuyor. Dimitriadis, Rum Yönetimi’nin, TMK’nın sonuç getiriciliği konusunda yapılan iki başvuruda AİHM’in talep ettiği görüşü vermek için tanınan süreyi kaçırdığına dikkat çekti. 

Rum Yönetimi’nin görüş verme süresini geçirdiği başvurulardan birinin Kiriakidis, diğerinin ise TMK’nın Lefkoşa dışındaki  taşınmaz mal için 2012’de yapılan başvuruyu ele almada gecikmesiyle ilgili olduğuna işaret edilen haberde, Rum Yönetimi’nin bu başvuruya dair görüşü olmadığına vurgu yapılarak, en kritik başvurunun ise “KV Mediterranean Tours Ltd”in Kapalı Maraş içerisindeki gayrı menkul için yaptığı başvuru olduğuna vurgu yapıldı. 

Gazete, bu başvuruda Rum Yönetimi’nin görüş belirterek davaya taraf olmak için önümüzdeki pazartesi gününe kadar süresi bulunduğunu yazdı.

AİHM’in, Rum Yönetimi’nin görüşünü almak için yönelttiği sorular arasında, EVKAF’ın ilgili üçüncü taraf olarak davaya müdahil olmasının, başvuru sahibinin haklarını ihlal edip etmediği sorusunun da bulunduğuna işaret edildi.

Habere göre, Rum Hukuk Dairesi ise Ahilleas Dimitriadis’in son günlerde yerel medyada yaptığı açıklamalar üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Avukat Ahilleas Dimitriadis’in son günlerde söz konusu davalar konusunda medyada yaptığı açıklamalar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, emrivakiler yaratan prosedürlere müdahil olması için kabul edilemez baskı yapma hedefini taşıyor. Belirsiz sonuçları olan bu prosedürler, vatandaşların büyük bölümünün haklarına ve Kıbrıs sorununun  (mülkiyetle ilgili) yönlerinin halline dair ciddi tehlikelere gebedir.

Bu başvurular Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hiçbir müdahiliyeti olmadan, özel inisiyatifle yapılmıştır.  Üç davadan birinde, Cumhuriyet’in genel çıkarlarına tabi çok ciddi meseleler ortaya konulmaktadır. Yani özel şahısların inisiyatifiyle, EVKAF’ın asılsız ve mesnetsiz olarak talep ettiği Kapalı Maraş bölgesi içerisindeki mülklerin tartışma götürmez mülkiyet sahipliği AİHM önünde şaibeye sokulmuştur. Hukuk Dairesi, muhtemel müdahale konusunda hükümete danışmanlık yapmak için sözü edilen davaları inceliyor.”

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