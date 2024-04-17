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Suriyelilere sığınmacı statüsü verilmesinin durdurulmasına tepkiler sürüyor

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Suriyelilere sığınmacı statüsü verilmesinin durdurulmasına tepkiler sürüyor
Suriyelilere sığınmacı statüsü verilmesinin durdurulmasına tepkiler sürüyor

Rum hükümetinin, Suriyelilerin sığınmacı statüsü başvurularının dondurulması kararına tepkiler sürüyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Suriye’den Güney Kıbrıs’a giderek siyasi sığınma talebinde bulunanların bu taleplerinin incelenmesinin durdurulacağını açıklamasına AKEL’den gelen tepkilerin dün de devam ettiğini yazdılar.

Habere göre AKEL’den dün yapılan açıklamada, Suriyelilerin sığınma taleplerinin incelenmesinin durdurulması uygulamasının, Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi’ne yapılacak başvuruların sayısının, İlk Kabul Merkezleri’ndeki sorunların ve kaçak işçi çalıştırmanın artmasına sebep olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Hristodulidis hükümetinin yapması gereken ilk şeyin, mülteci sayısının tüm AB ülkeleri tarafından, tıpkı Ukrayna sorununda olduğu gibi, nüfusla orantılı şekilde bölüştürülmesini talep etmek olduğu da vurgulandı.

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