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Rus ordusu asker arıyor

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Kremlin yönetimi, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın uzaması nedeniyle ordudaki asker açığını kapatmak istiyor.
Rus ordusu asker arıyor

Henüz genel bir seferberlik olmasa da, Rusya orduya yeni askerler kazandırmanın yollarını arıyor.

Moskova yönetimi, beş aydır devam eden Ukrayna savaşının daha da uzama ihtimaline karşı, Rus ordusundaki asker açığını kapatmaya yönelik çözüm arayışlarını sürdürüyor. Kremlin'in bu amaçla genel seferberlik bile ilan edebileceği söyleniyordu; ancak henüz böyle bir adım atılmadı.

Ukrayna savaşında muvazzaf ve sözleşmeli askerlerin yanı sıra özel güvenlik ve askerî şirket personeli de grev yapıyor. Donbas'ta kendini, "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" olarak ilan eden Rusya yanlısı grup tarafından görevlendirilen paralı silahlı güçler de mevcut. Ülke çapındaki askerlik şubeleri, askerlik görevi için yeni eleman kazanmaya çalışırken bir yandan da zorunlu askerlik yaşı gelmiş gençler, tecil sürelerine bakılmaksızın silah altına alınıyor.

Gazi ve yedeklere celp pusulası

Güvenlik nedeniyle gerçek adını vermek istemeyen Alexander, zorunlu askerliğini yapmış bir gazi ve yıllardır Rusya'da yaşamıyor. Bununla birlikte resmî kayıtlarda hâlâ ebeveynlerinin oturduğu Rusya'daki adreste ikamet ediyor görünüyor. Kısa bir süre önce ordudan oğulları için bir celp pusulası gelince anne ve babası çok şaşırmış.

"Askerliğimi yapalı 20 yıl oldu ve o zamandan beri büro işlerinde çalışıyorum. Ben bir gaziyim ve neden eve celp pusulası geldiğini bilmiyorum. Muhtemelen bu gizli bir seferberlik ilanı" diyor Alexander. Kendisi Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını kınıyor. Eğer Rusya'da olsaydı, böyle bir celp kararından sonra ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çalışacağını söylüyor.

Rus sosyal medya ağı VK'da yapılan paylaşımlara ve hararetli tartışmalara bakılacak olursa, Alexander gibi çok sayıda gazi ve yedek askere de benzer çağrı pusulaları gitmiş. Örneğin Anna adlı bir kullanıcı "Oğlum aldığı çağrı üzerine 14 Haziran'da askerlik şubesine gitti. Kimliğine bakmışlar ve orduya katılmak isteyip istemediğini sormuşlar. İstemediğini söyleyince de gitmesine izin vermişler" diye yazıyor. 

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